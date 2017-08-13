«Зенит» – «Ахмат». Фанаты сине-бело-голубых почтили память погибших на подлодке «Курск»
Фанаты «Зенита» в начале матча против «Ахмата» вывесили баннеры в память о жертвах трагедии на подводной лодке «Курск».
На одном из баннеров был размещена записка одного из работников подлодки Дмитрия Колесникова.
Авария произошла 12 августа 2000 года в Баренцевом море. На подводной лодке находились 118 человек.
Матч
Состав
Зенит: Лунев, Кришито, Иванович, Маммана, Терентьев, Ерохин, Кузяев, Паредес, Шатов, Кокорин, Дриусси
Ахмат: Гудиев, Родолфо, Сампайо, Уциев, Анхель, Лима, Иванов, Раванелли, Швец, Ахъядов, Жаба
Предупреждения:
нет - Ахъядов, 21
Место и дата
13 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция
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