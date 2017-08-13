«Зенит» – «Ахмат». Фанаты сине-бело-голубых почтили память погибших на подлодке «Курск»

Фанаты «Зенита» в начале матча против «Ахмата» вывесили баннеры в память о жертвах трагедии на подводной лодке «Курск».

На одном из баннеров был размещена записка одного из работников подлодки Дмитрия Колесникова.

Авария произошла 12 августа 2000 года в Баренцевом море. На подводной лодке находились 118 человек.