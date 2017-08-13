Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск1 : 1Рубин
Футбол  Факел0 : 3Спартак-2
Футбол  Краснодар1 : 0Амкар
Футбол  Локомотив0 : 2Тосно
Футбол  Зенит0 : 0Ахмат
Футбол  Барселона- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Зенит» – «Ахмат». Фанаты сине-бело-голубых почтили память погибших на подлодке «Курск»

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Фанаты «Зенита» в начале матча против «Ахмата» вывесили баннеры в память о жертвах трагедии на подводной лодке «Курск».

На одном из баннеров был размещена записка одного из работников подлодки Дмитрия Колесникова. 

Фото: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

Авария произошла 12 августа 2000 года в Баренцевом море. На подводной лодке находились 118 человек.

Матч

Зенит - Ахмат - 0:0

1-й тайм

Состав

Зенит: Лунев, Кришито, Иванович, Маммана, Терентьев, Ерохин, Кузяев, Паредес, Шатов, Кокорин, Дриусси

Ахмат: Гудиев, Родолфо, Сампайо, Уциев, Анхель, Лима, Иванов, Раванелли, Швец, Ахъядов, Жаба

Предупреждения:

нет - Ахъядов, 21

Место и дата

13 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Анзор Кавазашвили: Почему Каррера не меняет Глушакова?Анзор Кавазашвили: Почему Каррера не меняет Глушакова?Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили признался, что расстроен игрой красно-белых в матче 6-го тура РФПЛ против ЦСКА (1:2).Юрий Семин: Виталий Денисов вернется на поле совсем скороГлавный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал о ходе восстановления защитника Виталия Денисова.Юрий Семин: Раньше без нападающего обходились, теперь – нетГлавный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал о кадровых проблемах команды после поражения от «Тосно» (0:2).Мануэл Фернандеш: У нас не было четкой идеи, как играть в атакеПолузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш поделился мнением о поражении от «Тосно» (0:2).«Зенит» - «Ахмат». ОнлайнСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча шестого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Ахматом».
Главные новости
Футбол
«Краснодар» - «Амкар». Онлайн
Футбол
«Зенит» - «Ахмат». Онлайн
Футбол
Юрий Семин: Раньше без нападающего обходились, теперь – нет
Футбол
Мануэл Фернандеш: У нас не было четкой идеи, как играть в атаке
Футбол
«Монако» разгромил «Дижон», Фалькао сделал хет-трик
Футбол
Дмитрий Парфенов: Играть с «Локо» открыто «Тосно» пока рано
Футбол
Юрий Семин: Всем ясно невооруженным взглядом, что нам нужно усиление
Футбол
Дубль Лукаку помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Вест Хэм»
Футбол
«Тосно» нанес «Локомотиву» первое поражение в сезоне
Футбол
Маурисио Почеттино: Победили заслуженно, но счет 3:0 был бы более справедлив
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Ахмат
Ахматкалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости