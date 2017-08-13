Юрий Семин: Раньше без нападающего обходились, теперь – нет

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал о кадровых проблемах команды после поражения от «Тосно» (0:2).

- Очевидно, что «Локомотиву» не хватает центрфорварда.

- Фарфан больной, Ари надолго выпал. Как из этого выходить? Нужно приобретать нападающего, вот и все.

- Уже есть какие-то договоренности?

- Возможно, есть. Я не знаю. Наверное, руководители клуба тоже должны думать об этом. Это все видно невооруженным глазом. Мы пытаемся из этой ситуации выбраться, пытаемся искать какие-то игровые варианты. До этого матча получалось, а теперь – нет.