Юрий Семин: Раньше без нападающего обходились, теперь – нет
Главный
тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал о кадровых проблемах
команды после поражения от «Тосно» (0:2).
- Очевидно, что «Локомотиву» не хватает центрфорварда.
- Фарфан больной, Ари надолго выпал. Как из этого выходить? Нужно
приобретать нападающего, вот и все.
Матч
Голы
Чернов 51 (0:1). Заболотный 90 (0:2).
Состав
Локомотив: Гилерме, Рыбус, Пейчинович, Кверквелия, Миранчук А., Касаев (Михалик, 46), Тарасов, Игнатьев (Корян, 89), Миранчук А. (Галаджан, 81), Фернандеш, Денисов И.
Тосно: Юрченко, Чернов, Шахов, Дугалич, Роша, Карницкий, Мухаметшин (Казаев, 74), Галиулин, Мелкадзе (Трошечкин, 84), Заболотный, Марков (Мирзов, 55)
Предупреждения:
Рыбус, 37 - Шахов, 34; Мелкадзе, 38; Дугалич, 86; Юрченко, 90
Судья:
Сергей Куликов (Россия)
Место и дата
13 августа 17:30, РЖД Арена, Текстовая трансляция