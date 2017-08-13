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Мануэл Фернандеш: Затяжки времени? Эти портит игру

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш рассказал, что думает о затяжках времени со стороны «Тосно».

- «Тосно» тянул время во втором тайме. Что об этом думаете?
- Я бы сказал, в России это нормально. Это уже работа для арбитра и его помощников. Если бы мы побеждали, наверное, поступили бы так же. Конечно, постоянные остановки портят игру. Но, возможно, у соперника действительно были какие-то повреждения. В таком случае нас бы назвали командой, которая не соблюдает фэйр-плей, - сказал Фернандеш.

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