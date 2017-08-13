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Мануэл Фернандеш: Как обыграть «Спартак» без нападающего? Нужен четкий план

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

 

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш поделился мнением о том, как играть против «Спартака» без нападающего.

- У «Спартака» без нападающего будет сложно выиграть? Ну или хотя бы гол забить?
- Даже если бы у нас и был форвард, матч все равно предстоит очень сложный. «Спартак», как и мы, потерпел поражение. Думаю, мы должны четко понять, как хотим играть. Нужно определить стратегию, которая позволит удивить «Спартак».

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