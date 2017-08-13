«Крылья Советов» обыграли «Динамо СПб» и лидируют в ФНЛ
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч восьмого тура первенства ФНЛ между «Крыльями Советов» и
«Динамо СПб» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0.
В составе победителей отличились Георгий Зотов и Срджан
Мияйлович. «Крылья Советов» набрали 19 очков и занимают первое место. У «Динамо»
16 очков и четвертое место.
В следующем туре «Крылья Советов» сыграют с «Тюменью», а «Динамо
СПБ» - с «Томью».
ФНЛ
8-й тур
Матч
Крылья Советов - Динамо СПб - 2:0 (0:0)
Голы
Зотов 52 (1:0). Мияилович 86 (2:0).
Место и дата
13 августа 18:00, Металлург, Онлайн-трансляция
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