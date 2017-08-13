«Крылья Советов» обыграли «Динамо СПб» и лидируют в ФНЛ

Матч восьмого тура первенства ФНЛ между «Крыльями Советов» и «Динамо СПб» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0.

В составе победителей отличились Георгий Зотов и Срджан Мияйлович. «Крылья Советов» набрали 19 очков и занимают первое место. У «Динамо» 16 очков и четвертое место.

В следующем туре «Крылья Советов» сыграют с «Тюменью», а «Динамо СПБ» - с «Томью».

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8-й тур