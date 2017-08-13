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Майк Кинэн: Я готов учиться и меняться каждый день

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Знаменитый тренер «Куньлуня» Майк Кинэн рассказывает о главной разнице между тем, когда ты работаешь тренером в НХЛ и в Европе.

«В первую очередь, тут другое расписание, не 82 матча на команду, - говорит Кинэн. – В будущем сезоне в КХЛ у нас будет 56 матчей, ведь это олимпийский год. А так обычно – 60 поединков. В регулярном чемпионате не бывает спаренных матчей, как в НХЛ, когда играешь два дня подряд. Плюс три окна в международном календаре под выступление сборных. И это главное время для того, чтобы тренировать команду. Такой возможности в НХЛ нет.

Отпечаток накладывает и то, что матчи проходят на площадках размера ИИХФ. Это сильно меняет тактику и систему игры, если сравнивать с НХЛ.

Когда я прилетел в Россию, то проходил адаптацию. Я очень сильно поменял тактику, став работать иначе, чем в НХЛ. Совсем по-другому идет подготовка к матчам. Если ты хочешь быть успешным тренером, то нужно учиться всегда – каждый день, в любом возрасте. Я готов к таким переменам, готов применять новые методики в своем хоккее».

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