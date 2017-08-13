Майк Кинэн: Через пять лет у Китая будет полмиллиона хоккеистов

Знаменитый тренер «Куньлуня» Майк Кинэн рассказывает о программе развития хоккея, которую приняли в Китае.

«Да, тут разработана серьезная программа по развитию хоккея, - сообщает Кинэн. – Правительство Китая возлагает большие надежды на этот вид спорта. На презентации мы рассказывали, что в ближайшие пять лет в Пекине появятся грандиозные хоккейные стадионы под Олимпиаду. Но цель – не только готовить профессионалов, а еще воспитывать детей. По плану – каждый год в следующей пятилетке ставить на лед 100 тысяч маленьких ребят. К 2022 году в Китае будет самая большая хоккейная программа в мире. Не говорю пока, что самая успешная. Но в ней будет задействовано полмиллиона спортсменов.

Переход Ягра или Игинлы в «Куньлунь»? Теоретически это возможно. Ветераны не только выступают сами, но и обучают молодежь, являются играющими тренерами. Но продвижению хоккея помогут не только великие хоккеисты прошлого, но и звезды настоящего. Например, Коннор Макдэвид приезжал в Китай в рамках контракта с энергетическим напитком. Его визит вызвал заметный ажиотаж в стране».