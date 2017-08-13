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Майк Кинэн: Считаю, что игроки НХЛ поедут на Олимпиаду-2022

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Знаменитый тренер «Куньлуня» Майк Кинэн делится мнением о том, поедут ли игроки НХЛ на Олимпиаду-2022.

«Мистеры Беттмэн и Дэйли уже прилетали в Китай на переговоры, - напоминает Кинэн. – Это совсем другой рынок, чем Корея. Думаю, хозяева клубов НХЛ проявят гораздо больше интереса к Китаю. Бизнес-возможности выйдут тут на первый план. Считаю, что игроки НХЛ выступят на Олимпиаде в Пекине. Это мое мнение».
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