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Кирилл Капризов: Контракт с ЦСКА на три года? Ну так вот решил

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов после презентации команды прокомментировал подписание контракта с московским клубом сроком на три года.

– Как ваше настроение? Как мероприятие?
– Блестяще все прошло. Мы получили удовольствие, пообщались с болельщиками.

– Полностью ли адаптировались к новой команде?
– Да у нас в принципе в команде почти все до этого друг друга знали. Все спокойно друг с другом общаются, поддерживают. Стараюсь с каждым днём всё лучше и лучше привыкать к игре. Тренер новый, схемы другие.

– Комфортно ли вам играется с Кузьменко?
– Да. В ЦСКА все хорошие игроки собраны, хоть кто друг с другом будет играть.

– Вы подписали контракт с ЦСКА на три года. Почему решили заключить соглашение именно на этот срок?
– Ну так вот решил, – передает слова Капризова «БИЗНЕС Online».

Напомним, что 10 августа нападающий Кирилл Капризов заключил с ЦСКА новое соглашение сроком на три года. 20-летний форвард, ранее выступавший за «Салават Юлаев», перешел в ЦСКА в мае. Прежнее соглашение игрока с армейцами было рассчитано до завершения сезона-2017/18.

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