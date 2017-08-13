Кирилл Капризов: Контракт с ЦСКА на три года? Ну так вот решил
Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов после презентации команды прокомментировал подписание контракта с московским клубом сроком на три года.
– Как ваше настроение? Как мероприятие?
– Блестяще все прошло. Мы получили удовольствие, пообщались с болельщиками.
– Полностью ли адаптировались к новой команде?
– Да у нас в принципе в команде почти все до этого друг друга знали. Все спокойно друг с другом общаются, поддерживают. Стараюсь с каждым днём всё лучше и лучше привыкать к игре. Тренер новый, схемы другие.
– Комфортно ли вам играется с Кузьменко?
– Да. В ЦСКА все хорошие игроки собраны, хоть кто друг с другом будет играть.
– Вы подписали контракт с ЦСКА на три года. Почему решили
заключить соглашение именно на этот срок?
– Ну так вот решил, – передает слова Капризова «БИЗНЕС Online».
Напомним, что 10 августа нападающий Кирилл Капризов заключил с ЦСКА новое соглашение сроком на три года. 20-летний форвард, ранее выступавший за «Салават Юлаев», перешел в ЦСКА в мае. Прежнее соглашение игрока с армейцами было рассчитано до завершения сезона-2017/18.