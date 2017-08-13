Гол Панюкова помог «Зениту-2» обыграть «Балтику»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч восьмого тура первенства ФНЛ между «Зенитом-2» и «Балтикой»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Зенита-2».
В составе победителей отличились Владислав Сиротов и Андрей
Панюков. «Зенит-2» набрал семь очков и занимает 15-е место. У «Балтики» 14 очков
и седьмое место.
В следующем туре «Зенит-2» сыграет с «Енисеем», а «Балтика»
- с «Факелом».
ФНЛ
8-й тур
Матч
Голы
Сиротов 19 (1:0).
Место и дата
13 августа 18:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция
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