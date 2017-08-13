«Химки» дома уступили «Волгарю»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч восьмого тура первенства ФНЛ между «Химками» и «Волгарем»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Волгаря».
В составе победителей единственный мяч забил Александр
Болонин. «Волгарь» набрал 16 очков и занимает третье место. У «Химок» 10 очков
и 12-е место.
ФНЛ
8-й тур
Матч
Голы
Болонин 63 (0:1).
Место и дата
13 августа 19:00, Новые Химки, Онлайн-трансляция
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