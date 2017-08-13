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«Химки» дома уступили «Волгарю»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч восьмого тура первенства ФНЛ между «Химками» и «Волгарем» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Волгаря».

В составе победителей единственный мяч забил Александр Болонин. «Волгарь» набрал 16 очков и занимает третье место. У «Химок» 10 очков и 12-е место.

ФНЛ

8-й тур

Матч

Химки - Волгарь - 0:1 (0:0)

Голы

Болонин 63 (0:1).

Место и дата

13 августа 19:00, Новые Химки, Онлайн-трансляция

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