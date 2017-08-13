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Мацей Рыбус: Несмотря на поражение, «Локомотив» будет наверху

Андрей Попов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус прокомментировал поражение команды в матче с «Тосно».

 – Считаю, что получился не очень хороший результат. Первый гол пропустили с рикошета. Второй -побежали забивать и пропустили с контратаки. В целом, создали мало моментов, интенсивности в движении, мало играли в быстрый пас.

– Почему не смогли сыграть в быстрый пас?
– Наверное, был неудачный. Теперь сегодняшнее поражение уже история. Нужно готовиться к следующим матчам.

- Может, играли по неудобной схеме? Вы сегодня больше атаковали, чем в предыдущих матчах.
- Думаю, схема не имеет значения. Повторюсь, многое не получалось. Это только один такой матч. Будем разбирать ошибки на холодную голову.

- После первого забитого мяча «Тосно» начал тянуть время. Насколько сильно это мешало вашей команде?
- Арбитр больше свистел в пользу игроков ''Тосно''. Из-за длинных пауз в игре мы не могли играть в одном ритме. Нужно делать выводы и улучшать свою игру. Мы знаем, что у нас сильная команда, и мы будем наверху.

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