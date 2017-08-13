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Исмаэл Лима: «Ахмат» может перевернуть игру с «Зенитом»

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Полузащитник «Ахмата» Исмаэл Лима подвел итоги первого тайма матча против «Зенита».

- Мы начали хорошо, потом соперник начал прессинговать. Мы потеряли голову - нельзя так играть. Игра еще не закончена. Мы можем перевернуть игру. Мы играем хорошо, - сказал игрок в эфире канала «Матч ТВ».

Напомним, в первом тайме «Зенит» повел в счете благодаря голу Леандро Паредеса. На 29-й минуте за две желтые карточки был удален капитан «Ахмата» Ризван Уциев.

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.

Матч

Зенит - Ахмат - 4:0 (1:0)

Голы

Паредес 28 (1:0). Кокорин 50 (2:0). Кузяев 69 (3:0). Жирков 85 (4:0).

Состав

Зенит: Лунев, Кришито, Иванович, Маммана, Терентьев (Анюков, 57), Ерохин, Кузяев (Жирков, 74), Паредес, Шатов (Краневиттер, 66), Кокорин, Дриусси

Ахмат: Гудиев, Родолфо, Сампайо, Уциев, Анхель, Лима, Иванов (Кадыров Х., 70), Раванелли (Роши, 46), Швец, Ахъядов, Жаба (Митришев, 77)

Предупреждения:

Кришито, 27 - Ахъядов, 21; Анхель, 25; Уциев, 27; Иванов, 50; Роши, 75

Удаления:

нет - Уциев, 29

Судья:

Игорь Федотов (Россия)

Место и дата

13 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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