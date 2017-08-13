Исмаэл Лима: «Ахмат» может перевернуть игру с «Зенитом»

Полузащитник «Ахмата» Исмаэл Лима подвел итоги первого тайма матча против «Зенита».

- Мы начали хорошо, потом соперник начал прессинговать. Мы потеряли голову - нельзя так играть. Игра еще не закончена. Мы можем перевернуть игру. Мы играем хорошо, - сказал игрок в эфире канала «Матч ТВ».

Напомним, в первом тайме «Зенит» повел в счете благодаря голу Леандро Паредеса. На 29-й минуте за две желтые карточки был удален капитан «Ахмата» Ризван Уциев.

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.