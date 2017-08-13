Андрей Тихонов: Мы победили одну из самых играющих команд ФНЛ

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал победу своей команды в матче восьмого тура ФНЛ против «Динамо» из Санкт-Петербурга (2:0).

– Местами мы смотрелись неплохо. «Динамо» – одна из самых играющих команд ФНЛ. Ребята играют в футбол, я хорошо знаю их тренера. Они не выбивают мяч вперед и не бодаются головами. Еще раз отмечу, что первая лига – очень тяжелый турнир. Посмотрите, как здесь бывают разные результаты. Тут все непредсказуемо и невозможно ничего загадывать. Прогресс Мияйловича? После отъезда Родича он остался один. Психологически ему где-то тяжело, но мы ему помогаем. Он парень адекватный и двигается с нами вперед, - приводит слова Тихонова пресс-служба самарской команды.

После восьми туров «Крылья Советов» набрали 19 очков и занимают первую строчку в турнирной таблице ФНЛ. У «Динамо» 16 очков и четвертое место.

В следующем туре «Крылья Советов» сыграют с «Тюменью», а «Динамо СПБ» - с «Томью».