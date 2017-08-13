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Жозе Моуринью: У Матича и Лукаку есть стабильность, которой не хватает Линделефу

Источник:  ФК «Манчестер Юнайтед»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился впечатлениями после матча против «Вест Хэма» в первом туре чемпионата Англии. Напомним, что его команда победила со счетом 2:0.

«Да, я доволен игрой, но я также помню каждую секунду игры. Помню, как «Вест Хэм» попал в перекладину, как почти забил Диафра Сахо. Если бы он забил, в конце матча счет был бы 2:1, и мы бы не наслаждались, забивая еще, а боролись бы за то, чтобы не дать соперникам сравнять счет, не потерять два очка. Я больше доволен тем, насколько мы были уверенны в себе. Уверенность очень важна в футболе.

Лукаку и Матич – это, несомненно, топ-игроки.  Они  уже несколько лет играют в премьер-лиге уже несколько лет. Для них нет ничего нового – только новый клуб и новые партнеры. Даже я раньше с ними работал. Они показали стабильность, которой, например, не хватает Линделефу, который играл в совсем других условиях», - цитирует Моуринью официальный сайт «МЮ».

У победителей дублем отметился нападающий Ромелу Лукаку (33-я и 52-я минуты), также отличились Антони Марсьяль (87-я) и Поль Погба (90-я).

В следующем туре «МЮ» 19 августа сыграет на выезде с «Суонси», а «Вест Хэм» в тот же день встретится в гостях с «Саутгемптоном».

Матч

Манчестер Юнайтед - Вест Хэм - 4:0 (1:0)

Голы

Лукаку 33 (1:0). Лукаку 52 (2:0). Марсьяль 87 (3:0). Погба 90 (4:0).

Состав

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Джонс, Байи, Блинд, Валенсия, Погба, Матич, Мхитарян (Лингард, 88), Мата (Феллайни, 76), Рэшфорд (Марсьяль, 80), Лукаку

Вест Хэм: Харт, Огбонна, Рид, Сабалета, Масуаку (Крессуэлл, 81), Фернандес (Сахо, 60), Обьянг, Ноубл (Райс, 61), Айю, Арнаутович, Эрнандес

Предупреждения:

Байи, 43; Валенсия, 59 - Сабалета, 51; Огбонна, 66

Судья:

Мартин Аткинсон (Англия)

Место и дата

13 августа 18:00, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция

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