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Дмитрий Булыкин: Наверное, у «Локомотива» начался небольшой спад

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Советник президента «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал домашнее поражение от «Тосно» (0:2) в матче шестого тура чемпионата России.

– Наверное, начался небольшой спад: это было видно с «Рубином», видно и сейчас. У команды не получается забивать в первом тайме, хотя моменты есть. Хорошо играли, а потом пропускаем нелепый гол после рикошета. Но впереди следующий матч, который нужно выигрывать – нам победа «нужнее». Посмотрим, как ребята подготовятся к «Спартаку». Сегодня была третья игра за неделю – может, это тоже повлияло на результат.

– На старте сезона многие отмечали шикарную физическую форму парней… Пик пройден?
– Сложно сказать, что происходит. Было видно, что ребята хотели победить, но не были заряжены как обычно. Они бились, но не хватило свежести. Повторюсь, что первый гол смазал все планы. Наверное, этим и интересен футбол – выигрывает не всегда тот, кто должен побеждать на бумаге. К сожалению, в этот раз так и получилось.

– Это поражение – холодный душ?
– Конечно, лучше побеждать в каждом матче, но поражения отрезвляют тебя. И к следующей игре ты подходишь с удвоенной концентрацией. Вряд ли кто-то будет готовиться к дерби спустя рукава.

– Реванш у «Спартака» хочется взять…
– Естественно. Это дерби и всегда хочется выигрывать. Желаю удачи ребятам, - передает слова Булыкина пресс-служба «Локомотива».

После этой победы «Тосно» набрал шесть очков и поднялся на 12-е место. «Локомотив» с 13 очками занимает третью строчку турнирной таблице РФПЛ.

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