«Зенит» разгромил «Ахмат» и единолично возглавил таблицу РФПЛ
Матч шестого тура премьер-лиги «Зенит» - «Ахмат» завершился победой хозяев со счетом 4:0.
На 28-й минуте счет открыл Леандро Паредес, для которого этот гол стал первым в составе сине-бело-голубых. Через минуту за вторую желтую карточку с поля был удален капитан «Ахмата» Ризван Уциев.
Еще три гола зенитовцы забили во втором тайме: отличились Александр Кокорин, Далер Кузяев и Юрий Жирков. Кокорин, забивший пятый гол в чемпионате, вышел на первое место в списке бомбардиров.
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С 16 очками подопечные Роберто Манчини единолично возглавили турнирную таблицу РФПЛ. «Ахмат» потерпел третье поражение подряд и расположился на шестой позиции.
20 августа «Зенит» в матче седьмого тура чемпионата встретится в Перми с «Амкаром». «Ахмат» днем позже примет в Грозном тульский «Арсенал».
Перед выездом в Пермь сине-бело-голубые сыграют первый матч раунда плей-офф Лиги Европы против «Утрехта». Игра пройдет в Голландии 16 августа.
Матч
Голы
Паредес 28 (1:0). Кокорин 50 (2:0). Кузяев 69 (3:0). Жирков 85 (4:0).
Состав
Зенит: Лунев, Кришито, Иванович, Маммана, Терентьев (Анюков, 57), Ерохин, Кузяев (Жирков, 74), Паредес, Шатов (Краневиттер, 66), Кокорин, Дриусси
Ахмат: Гудиев, Родолфо, Сампайо, Уциев, Анхель, Лима, Иванов (Кадыров Х., 70), Раванелли (Роши, 46), Швец, Ахъядов, Жаба (Митришев, 77)
Предупреждения:
Кришито, 27 - Ахъядов, 21; Анхель, 25; Уциев, 27; Иванов, 50; Роши, 75
Удаления:
нет - Уциев, 29
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
13 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция