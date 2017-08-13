«Зенит» разгромил «Ахмат» и единолично возглавил таблицу РФПЛ

Матч шестого тура премьер-лиги «Зенит» - «Ахмат» завершился победой хозяев со счетом 4:0.

На 28-й минуте счет открыл Леандро Паредес, для которого этот гол стал первым в составе сине-бело-голубых. Через минуту за вторую желтую карточку с поля был удален капитан «Ахмата» Ризван Уциев.

Еще три гола зенитовцы забили во втором тайме: отличились Александр Кокорин, Далер Кузяев и Юрий Жирков. Кокорин, забивший пятый гол в чемпионате, вышел на первое место в списке бомбардиров.

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С 16 очками подопечные Роберто Манчини единолично возглавили турнирную таблицу РФПЛ. «Ахмат» потерпел третье поражение подряд и расположился на шестой позиции.

20 августа «Зенит» в матче седьмого тура чемпионата встретится в Перми с «Амкаром». «Ахмат» днем позже примет в Грозном тульский «Арсенал».

Перед выездом в Пермь сине-бело-голубые сыграют первый матч раунда плей-офф Лиги Европы против «Утрехта». Игра пройдет в Голландии 16 августа.