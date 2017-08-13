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«Зенит» разгромил «Ахмат» и единолично возглавил таблицу РФПЛ

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Матч шестого тура премьер-лиги «Зенит» - «Ахмат» завершился победой хозяев со счетом 4:0.

На 28-й минуте счет открыл Леандро Паредес, для которого этот гол стал первым в составе сине-бело-голубых. Через минуту за вторую желтую карточку с поля был удален капитан «Ахмата» Ризван Уциев.

Еще три гола зенитовцы забили во втором тайме: отличились Александр Кокорин, Далер Кузяев и Юрий Жирков. Кокорин, забивший пятый гол в чемпионате, вышел на первое место в списке бомбардиров.

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С 16 очками подопечные Роберто Манчини единолично возглавили турнирную таблицу РФПЛ. «Ахмат» потерпел третье поражение подряд и расположился на шестой позиции.

20 августа «Зенит» в матче седьмого тура чемпионата встретится в Перми с «Амкаром». «Ахмат» днем позже примет в Грозном тульский «Арсенал».

Перед выездом в Пермь сине-бело-голубые сыграют первый матч раунда плей-офф Лиги Европы против «Утрехта». Игра пройдет в Голландии 16 августа.

Матч

Зенит - Ахмат - 4:0 (1:0)

Голы

Паредес 28 (1:0). Кокорин 50 (2:0). Кузяев 69 (3:0). Жирков 85 (4:0).

Состав

Зенит: Лунев, Кришито, Иванович, Маммана, Терентьев (Анюков, 57), Ерохин, Кузяев (Жирков, 74), Паредес, Шатов (Краневиттер, 66), Кокорин, Дриусси

Ахмат: Гудиев, Родолфо, Сампайо, Уциев, Анхель, Лима, Иванов (Кадыров Х., 70), Раванелли (Роши, 46), Швец, Ахъядов, Жаба (Митришев, 77)

Предупреждения:

Кришито, 27 - Ахъядов, 21; Анхель, 25; Уциев, 27; Иванов, 50; Роши, 75

Удаления:

нет - Уциев, 29

Судья:

Игорь Федотов (Россия)

Место и дата

13 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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