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«Кубань» разгромила «Оренбург»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч восьмого тура первенства ФНЛ между «Кубанью» и «Оренбургом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Кубани».

В составе победителей отличились Олег Алейник, Владимир Обухов, Никита Маляров и Алексей Гай. У «Оренбурга» забил Михал Дюриш.

«Кубань» набрала 11 очков и занимает десятое место. У «Оренбурга» 10 очков и 13-е место.

В следующем туре «Кубань» сыграет с «Тамбовом», а «Оренбург» -с «Луч-Энергией».

ФНЛ

8-й тур

Матч

Кубань - Оренбург - 4:1 (2:0)

Голы

Алейник 2 (1:0). Обухов 13 (2:0). Маляров 52 (3:0). Гай 55 (4:0). Дюриш 66 (4:1).

Место и дата

13 августа 20:00, Кубань, Онлайн-трансляция

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