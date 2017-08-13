«Кубань» разгромила «Оренбург»

Матч восьмого тура первенства ФНЛ между «Кубанью» и «Оренбургом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Кубани».

В составе победителей отличились Олег Алейник, Владимир Обухов, Никита Маляров и Алексей Гай. У «Оренбурга» забил Михал Дюриш.

«Кубань» набрала 11 очков и занимает десятое место. У «Оренбурга» 10 очков и 13-е место.

В следующем туре «Кубань» сыграет с «Тамбовом», а «Оренбург» -с «Луч-Энергией».

ФНЛ

8-й тур