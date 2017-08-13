«Кубань» разгромила «Оренбург»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч восьмого тура первенства ФНЛ между «Кубанью» и «Оренбургом»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Кубани».
В составе победителей отличились Олег Алейник, Владимир
Обухов, Никита Маляров и Алексей Гай. У «Оренбурга» забил Михал Дюриш.
«Кубань» набрала 11 очков и занимает десятое место. У «Оренбурга»
10 очков и 13-е место.
В следующем туре «Кубань» сыграет с «Тамбовом», а «Оренбург»
-с «Луч-Энергией».
ФНЛ
8-й тур
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