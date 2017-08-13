Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск1 : 1Рубин
Футбол  Факел0 : 3Спартак-2
Футбол  Краснодар1 : 1Амкар
Футбол  Локомотив0 : 2Тосно
Футбол  Зенит4 : 0Ахмат
Футбол  Барселона- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Краснодар» упустил победу в матче с «Амкаром»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Краснодара» сыграли вничью с «Амкаром» в матче шестого тура чемпионата России.

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче на 25-й минуте открыл шведский полузащитник краснодарской команды  Виктор Классон. На 76-й минуте полузащитник пермяков Михаил Гащенков восстановил равновесие. Отметим, что гол Гащенкова стал первым для «Амкара» в этом сезоне.

После этой игры «Краснодар» набрал 11 очков и находится на пятой строчке в  турнирной таблице РФПЛ. «Амкар», имея в активе всего два очка, занимает 16-е место.

Матч

Краснодар - Амкар - 1:1 (1:0)

Голы

Классон 25 (1:0). Гащенков 76 (1:1).

Состав

Краснодар: Сафонов, Янбаев, Мартынович, Гранквист, Жоаозиньо (Вандерсон, 78), Перейра, Газинский, Каборе (Шишкин, 63), Классон, Ристич, Игнатьев (Мамаев, 46)

Амкар: Нигматуллин, Идову, Занев, Зайцев, Сиваков, Милькович, Конде, Баланович (Гол, 74), Комолов (Костюков, 46), Рязанцев (Гащенков, 46), Бодул

Предупреждения:

нет - Костюков, 83; Нигматуллин, 90

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

13 августа 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
РФПЛ. 6-й тур. «Локомотив» уступил «Тосно», «Зенит» обыграл «Ахмат» и другие матчиРезультаты матчей шестого тура чемпионата России.Давид Юрченко: Победили «Локомотив» за счет характераВратарь ''Тосно'' поделился впечатлениями от матча с московском ''Локомотивом'', в котором его команда одержала победу со счетом 2:0.«Зенит» разгромил «Ахмат» и единолично возглавил таблицу РФПЛМатч шестого тура премьер-лиги «Зенит» - «Ахмат» завершился победой хозяев со счетом 4:0.Дмитрий Булыкин: Наверное, у «Локомотива» начался небольшой спадСоветник президента «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал домашнее поражение от «Тосно» (0:2) в матче шестого тура чемпионата России.Полузащитник «Карпат»: Мама сказала – если подпишу контракт с «Анжи», больше не буду ее сыномПолузащитник львовских «Карпат» Юрий Ткачук рассказал, почему не состоялся его переход в «Анжи».
Хоккей
Майк Кинэн: Я готов учиться и меняться каждый день
Футбол
Юрий Семин: Раньше без нападающего обходились, теперь – нет
Футбол
Мануэл Фернандеш: У нас не было четкой идеи, как играть в атаке
Футбол
«Монако» разгромил «Дижон», Фалькао сделал хет-трик
все новости
Амкар
Амкаркалендарьстатистика
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости