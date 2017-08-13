«Краснодар» упустил победу в матче с «Амкаром»

Футболисты «Краснодара» сыграли вничью с «Амкаром» в матче шестого тура чемпионата России.

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче на 25-й минуте открыл шведский полузащитник краснодарской команды Виктор Классон. На 76-й минуте полузащитник пермяков Михаил Гащенков восстановил равновесие. Отметим, что гол Гащенкова стал первым для «Амкара» в этом сезоне.

После этой игры «Краснодар» набрал 11 очков и находится на пятой строчке в турнирной таблице РФПЛ. «Амкар», имея в активе всего два очка, занимает 16-е место.