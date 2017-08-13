«Краснодар» упустил победу в матче с «Амкаром»
Футболисты «Краснодара» сыграли вничью с «Амкаром» в матче шестого тура чемпионата России.
Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 1:1.
Счет в матче на 25-й минуте открыл шведский полузащитник краснодарской команды Виктор Классон. На 76-й минуте полузащитник пермяков Михаил Гащенков восстановил равновесие. Отметим, что гол Гащенкова стал первым для «Амкара» в этом сезоне.
После этой игры «Краснодар» набрал 11 очков и находится на пятой строчке в турнирной таблице РФПЛ. «Амкар», имея в активе всего два очка, занимает 16-е место.
Матч
Голы
Классон 25 (1:0). Гащенков 76 (1:1).
Состав
Краснодар: Сафонов, Янбаев, Мартынович, Гранквист, Жоаозиньо (Вандерсон, 78), Перейра, Газинский, Каборе (Шишкин, 63), Классон, Ристич, Игнатьев (Мамаев, 46)
Амкар: Нигматуллин, Идову, Занев, Зайцев, Сиваков, Милькович, Конде, Баланович (Гол, 74), Комолов (Костюков, 46), Рязанцев (Гащенков, 46), Бодул
Предупреждения:
нет - Костюков, 83; Нигматуллин, 90
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
13 августа 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция