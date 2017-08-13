Кенийка Обири стала чемпионкой мира в беге на 5000 метров
Источник: «Советский спорт»Комментарии
На чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне (Великобритания)
состоялись соревнования по бегу на 5000 метров у женщин. Победу одержала кенийка
Хеллен Обири.
Результат победительницы – 14 минут и 34,86 секунды. Второй
стала эфиопка Алмаз Аяна (14.40,35). На третьем месте голландка Сифан Хассан
(14.42,73).
Легкая атлетика. Чемпионат мира
Лондон (Великобритания)
Бег на 5000 метров
Женщины
Финал
1. Хеллен Обири (Кения) 14.34,86
2. Алмаз Аяна (Эфиопия) 14.40,35
3. Сифан Хассан (Голландия) 14.42,73
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