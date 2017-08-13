Давид Юрченко: Победили «Локомотив» за счет характера
Вратарь «Тосно» поделился впечатлениями от матча с московском «Локомотивом», в котором его команда одержала победу со счетом 2:0.
- За счет чего удалось выиграть?
- Скорее всего, благодаря грамотно выбранной тактики и за счет характера. Играть было трудно - очень жарко и душно.
- Болельщики «Локомотива» активно реагировали на каждый ваш ввод мяча. Слышали?
- Конечно. Все же я поблагодарил их после матча. Молодцы, что поддерживали меня. Я рад . Пусть продолжают также делать в дальнейшем. (улыбается) .
- Согласны с
полученной вами желтой карточкой?
- Она была заслуженная. Ребята устали, поэтому пытался делать максимальные паузы, чтобы партнеры подышали и были подальше.
- Как воспринимали «Локомотив»?
- В качестве лидера, а также амбициозную команду с характером. Однако сегодня , наверное, нам повезло немного больше, чем им.
- Что сказал главный
тренер в раздевалке?
- Напомнил, что следующий матч со «СКА-Энергией». Будем готовиться к нему. А вообще, тренер поздравил всех с победой.