Давид Юрченко: Победили «Локомотив» за счет характера

Вратарь «Тосно» поделился впечатлениями от матча с московском «Локомотивом», в котором его команда одержала победу со счетом 2:0.

- За счет чего удалось выиграть?

- Скорее всего, благодаря грамотно выбранной тактики и за счет характера. Играть было трудно - очень жарко и душно.

- Болельщики «Локомотива» активно реагировали на каждый ваш ввод мяча. Слышали?

- Конечно. Все же я поблагодарил их после матча. Молодцы, что поддерживали меня. Я рад . Пусть продолжают также делать в дальнейшем. (улыбается) .

- Согласны с полученной вами желтой карточкой?

- Она была заслуженная. Ребята устали, поэтому пытался делать максимальные паузы, чтобы партнеры подышали и были подальше.

- Как воспринимали «Локомотив»?

- В качестве лидера, а также амбициозную команду с характером. Однако сегодня , наверное, нам повезло немного больше, чем им.

- Что сказал главный тренер в раздевалке?

- Напомнил, что следующий матч со «СКА-Энергией». Будем готовиться к нему. А вообще, тренер поздравил всех с победой.