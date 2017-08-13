Евгений Чернов: Настрой на «Локомотив» был как на топового соперника
Защитник
«Тосно» Евгений Чернов прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:0) в матче
6 тура Чемпионата России.
- Ваш тренер говорил, что команда проходит этап адаптации. Прошел уже шестой тур, адаптация позади?
- Считаю, да. Мы выиграли два матча.
- Как оцениваете старт сезона для вашего клуба?
- Он получился трудным, так как нужно было играть с лидерами чемпионата - с «Зенитом», ЦСКА и «Краснодаром». В тех матчах проиграли только по счету, однако, не по игре. В целом, старт оцениваю нормальным.
- Первый гол стал решающим, согласны?
- Нет. Забил гол, а дальше вся команда одержала победу.
- Ожидали большего от одного из лидеров чемпионата?
- Мы настраивались на соперника как на топовую команду.
- Жара сегодня сильно мешала?
- Было душно, но не считаю, что это заметно помешало. Вообще, было комфортно.