Свитолина выиграла турнир в Торонто, обыграв в финале Возняцки
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Финальный матч турнира WTA в Торонто (Канада) между украинкой
Элиной Свитолиной и датчанкой Каролин Возняцки завершился победой украинской
теннисистки. Итоговый счет матча – 6:4, 6:0.
Матч продолжался один час и 17 минут. Обе соперницы сделали четыре
эйса. У Возняцки на одну двойную ошибку больше (4:3). Также у украинки выше
процент выигранных очков с первой подачи (68:50).
Турнир WTA
Торонто (Канада)
Покрытие: хард
Призовой фонд: 2 434 389 долларов
Финал
Элина
Свитолина (Украина) - Каролин Возняцки (Дания) - 6:4, 6:0
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