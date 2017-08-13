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Свитолина выиграла турнир в Торонто, обыграв в финале Возняцки

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Финальный матч турнира WTA в Торонто (Канада) между украинкой Элиной Свитолиной и датчанкой Каролин Возняцки завершился победой украинской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:4, 6:0.

Матч продолжался один час и 17 минут. Обе соперницы сделали четыре эйса. У Возняцки на одну двойную ошибку больше (4:3). Также у украинки выше процент выигранных очков с первой подачи (68:50).

Турнир WTA

Торонто (Канада)

Покрытие: хард

Призовой фонд: 2 434 389 долларов

Финал

Элина Свитолина (Украина) - Каролин Возняцки (Дания) - 6:4, 6:0

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