Свитолина выиграла турнир в Торонто, обыграв в финале Возняцки

Финальный матч турнира WTA в Торонто (Канада) между украинкой Элиной Свитолиной и датчанкой Каролин Возняцки завершился победой украинской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:4, 6:0.

Матч продолжался один час и 17 минут. Обе соперницы сделали четыре эйса. У Возняцки на одну двойную ошибку больше (4:3). Также у украинки выше процент выигранных очков с первой подачи (68:50).

Турнир WTA

Торонто (Канада)

Покрытие: хард

Призовой фонд: 2 434 389 долларов

Финал

Элина Свитолина (Украина) - Каролин Возняцки (Дания) - 6:4, 6:0