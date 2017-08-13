Роберто Манчини: Не испытываю никаких проблем с лимитом на легионеров

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после победы над «Ахматом» (4:0) высказался о лимите на легионеров в РФПЛ.

– Несколько матчей вы укладываетесь в лимит. Ваше мнение о нем.

– Я никаких проблем не испытываю. Это правило, которое мы должны соблюдать, и, как видите, с успехом это делаем. Для меня все игроки равны – вне зависимости от их национальностей, – передает слова Манчини корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, «Зенит» разгромил «Ахмат» со счетом 4:0 благодаря голам Леандро Паредеса, Александра Кокорина, Далера Кузяева и Юрия Жиркова.

В стартовом составе сине-бело-голубых вышли пять иностранцев: Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Доменико Кришито, Себастьян Дриусси и Леандро Паредес