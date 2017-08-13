Роберто Манчини: Не испытываю никаких проблем с лимитом на легионеров
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после победы над «Ахматом» (4:0) высказался о лимите на легионеров в РФПЛ.
– Несколько матчей вы укладываетесь в лимит. Ваше мнение о
нем.
– Я никаких проблем не испытываю. Это правило, которое мы должны соблюдать, и, как видите, с успехом это делаем. Для меня все игроки равны – вне зависимости от их национальностей, – передает слова Манчини корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, «Зенит» разгромил «Ахмат» со счетом 4:0 благодаря голам Леандро Паредеса, Александра Кокорина, Далера Кузяева и Юрия Жиркова.
В стартовом составе сине-бело-голубых вышли пять иностранцев: Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Доменико Кришито, Себастьян Дриусси и Леандро Паредес
Матч
Голы
Паредес 28 (1:0). Кокорин 50 (2:0). Кузяев 69 (3:0). Жирков 85 (4:0).
Состав
Зенит: Лунев, Кришито, Иванович, Маммана, Терентьев (Анюков, 57), Ерохин, Кузяев (Жирков, 74), Паредес, Шатов (Краневиттер, 66), Кокорин, Дриусси
Ахмат: Гудиев, Родолфо, Сампайо, Уциев, Анхель, Лима, Иванов (Кадыров Х., 70), Раванелли (Роши, 46), Швец, Ахъядов, Жаба (Митришев, 77)
Предупреждения:
Кришито, 27 - Ахъядов, 21; Анхель, 25; Уциев, 27; Иванов, 50; Роши, 75
Удаления:
нет - Уциев, 29
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
13 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция