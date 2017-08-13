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Роберто Манчини: Надеюсь, Кокорин может забить 35 голов

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями от победы над «Ахматом» в шестом туре РФПЛ (4:0). 

– Как должна играть команда в большинстве: громить соперника или наигрывать других игроков?
– Даже когда «Ахмат» остался в меньшинстве, нам надо было играть с тем же натиском и забить как можно больше голов.

– Почему начало было таким нервным? Что не так было на левом фланге, когда Кришито и Шатов не могли разыграть мяч?
– Не то чтобы я был недоволен ими. Скорее был доволен их взаимодействием. Я просто хотел, чтобы Олег больше шел в борьбу, выходил один в один, обыгрывал соперника. Он делал это не так часто, как мне хотелось. «Ахмат» – сильная и организованная команда, и играть с ней было нелегко.

– Кокорин при своей результативности способен забить 35 голов в одиночку?
– Надеюсь, что да.

– Каковы шансы у воспитанника «Зенита» Терентьева выиграть конкуренцию у Смольникова? Насколько внимательно следите за молодежкой, второй командой?
– Да, он сыграл хорошо, но не хотелось бы выделять кого-то. Для нас важны все: и Анюков, и Смольников, и сам Терентьев. Я слежу за успехами, матчами «Зенита-2» и нашей молодежки. К сожалению, у меня не так много времени на это, но в будущем я бы хотел обратить внимание на перспективных и молодых футболистов.

– Все три матчи вы играли одним и тем же составом. Это на фарт или остальные игроки не впечатлили?
– В команде должны сохраняться единство, костяк. К тому же идет процесс трансформации. Многие, как Жулиано, покинули команду. Мы еще не в стабилизированном положении, – передает слова Манчини корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, победу «Зениту» принесли голы Леандро Паредеса, Александра Кокорина, Далера Кузяева и Юрия Жиркова. С 29-й минуты «Ахмат» играл вдесятером после удаления Ризвана Уциева.

Набрав 16 очков, подопечные Роберто Манчини единолично возглавили турнирную таблицу РФПЛ.  

Исторический гол и гениальная серия Кокорина: «Зенит» намекнул на чемпионство

Матч

Зенит - Ахмат - 4:0 (1:0)

Голы

Паредес 28 (1:0). Кокорин 50 (2:0). Кузяев 69 (3:0). Жирков 85 (4:0).

Состав

Зенит: Лунев, Кришито, Иванович, Маммана, Терентьев (Анюков, 57), Ерохин, Кузяев (Жирков, 74), Паредес, Шатов (Краневиттер, 66), Кокорин, Дриусси

Ахмат: Гудиев, Родолфо, Сампайо, Уциев, Анхель, Лима, Иванов (Кадыров Х., 70), Раванелли (Роши, 46), Швец, Ахъядов, Жаба (Митришев, 77)

Предупреждения:

Кришито, 27 - Ахъядов, 21; Анхель, 25; Уциев, 27; Иванов, 50; Роши, 75

Удаления:

нет - Уциев, 29

Судья:

Игорь Федотов (Россия)

Место и дата

13 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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