Семеня завоевала золото чемпионата мира в беге на 800 метров
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В Лондоне (Великобритания) продолжается чемпионат мира по
легкой атлетике. У женщин в беге на 800 метров победила представительница ЮАР
Кастер Семеня.
Результат победительницы – одна минута и 55,16 секунды.
Второй стала представительница Бурунди Франсина
Нионсаба (1.55,92). На третьем месте американка Эджи Уилсон (1.56,65).
Легкая атлетика. Чемпионат мира
Лондон (Великобритания)
Бег на 800 метров
Женщины
Финал
1. Кастер Семеня (ЮАР) 1.55,16
2. Франсина Нионсаба (Бурунди)
1.55,92
3. Эджи Уилсон (США) 1.56,65
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически