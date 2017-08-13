Семеня завоевала золото чемпионата мира в беге на 800 метров

В Лондоне (Великобритания) продолжается чемпионат мира по легкой атлетике. У женщин в беге на 800 метров победила представительница ЮАР Кастер Семеня.

Результат победительницы – одна минута и 55,16 секунды. Второй стала представительница Бурунди Франсина Нионсаба (1.55,92). На третьем месте американка Эджи Уилсон (1.56,65).

Легкая атлетика. Чемпионат мира

Лондон (Великобритания)

Бег на 800 метров

Женщины

Финал

1. Кастер Семеня (ЮАР) 1.55,16

2. Франсина Нионсаба (Бурунди) 1.55,92

3. Эджи Уилсон (США) 1.56,65