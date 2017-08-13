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Андрей Лунев: Сыграл рукой за штрафной. Надо было меня удалять (видео)

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Вратарь «Зенита» Андрей Лунев рассказал об эпизоде матча против «Ахмата» (4:0), в котором он сыграл рукой за пределами штрафной.

- Во время матча казалось, что я достал мяч на линии. Но после игры посмотрел повтор - я не рассчитал отскок и сыграл за штрафной. Надо было меня удалять, наказывать за ошибку. Расстроился из-за этого эпизода, - передает слова Лунева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, Лунев сыграл рукой за пределами штрафной площади при счете 2:0 в пользу «Зенита». 

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