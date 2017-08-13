Олег Кононов: Первый тайм против «Зенита» мы играли хорошо
Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов подвел итоги встречи с «Зенитом» в шестом туре РФПЛ (0:4).
- Сложно играть в меньшинстве против «Зенита». Сложнее было даже в другом: мы играли предыдущий матч с «Краснодаром», и у нас было мало времени на восстановление. Провести матч в том же темпе, как мы и начали, было сложно. Первые 45 минут мы играли достаточно хорошо. Второй тайм не сложился в связи с тем, что мы недовосстановились, и у нас были определенные кадровые потери после игры с «Краснодаром». Поздравляю «Зенит» с победой, желаю команде удачи, - передает слова Кононова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Матч
Голы
Паредес 28 (1:0). Кокорин 50 (2:0). Кузяев 69 (3:0). Жирков 85 (4:0).
Состав
Зенит: Лунев, Кришито, Иванович, Маммана, Терентьев (Анюков, 57), Ерохин, Кузяев (Жирков, 74), Паредес, Шатов (Краневиттер, 66), Кокорин, Дриусси
Ахмат: Гудиев, Родолфо, Сампайо, Уциев, Анхель, Лима, Иванов (Кадыров Х., 70), Раванелли (Роши, 46), Швец, Ахъядов, Жаба (Митришев, 77)
Предупреждения:
Кришито, 27 - Ахъядов, 21; Анхель, 25; Уциев, 27; Иванов, 50; Роши, 75
Удаления:
нет - Уциев, 29
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
13 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция