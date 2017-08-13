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Александр Кокорин: С таким усилением «Зенит» должен доминировать

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Форвард «Зенита» Александр Кокорин поделился впечатлениями от победы над «Ахматом» (4:0).

- Очень счастливы, очередная хорошая игра, много забитых голов, полный стадион. Мы счастливы. Про бомбардирскую гонку рано говорить: хорошо, что у меня получается забивать, а команде выигрывать. 

- Крестики ставите? 
- Нет, я счастлив, что забиваю, приношу команде пользу. 

- Было ли принципиально обыграть грозненцев после обидного поражения в концовке сезона на этом поле? 
- Принципиально после того, как поменяли поле, да. Но при такой поддержке каждый матч приниципально со всеми играть хорошо, стараться много забивать. Не зря такие усиления, не чтобы мы играли на удержание. Нужно забивать много, радовать болельщиков и доминировать 

- Все ли получилось в этом матче? 
- Первые минут 15 были тревожные ошибки, после которых могло что-то получиться у «Ахмата» 

- «Ахмат» такой слабый? 
- «Зенит» хороший.

- «Ахмат» - самая грубая команда? 
- Пока да. 

- Есть желание по-новому отпраздновать мяч?
- Пока нет. Не думаю об этом, - передает слова Кокорина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Исторический гол и гениальная серия Кокорина: «Зенит» намекнул на чемпионство

Напомним, «Зенит» обыграл «Ахмат» со счетом 4:0, голы забили Леандро Паредес, Александр Кокорин, Далер Кузяев и Юрий Жирков. 

Матч

Зенит - Ахмат - 4:0 (1:0)

Голы

Паредес 28 (1:0). Кокорин 50 (2:0). Кузяев 69 (3:0). Жирков 85 (4:0).

Состав

Зенит: Лунев, Кришито, Иванович, Маммана, Терентьев (Анюков, 57), Ерохин, Кузяев (Жирков, 74), Паредес, Шатов (Краневиттер, 66), Кокорин, Дриусси

Ахмат: Гудиев, Родолфо, Сампайо, Уциев, Анхель, Лима, Иванов (Кадыров Х., 70), Раванелли (Роши, 46), Швец, Ахъядов, Жаба (Митришев, 77)

Предупреждения:

Кришито, 27 - Ахъядов, 21; Анхель, 25; Уциев, 27; Иванов, 50; Роши, 75

Удаления:

нет - Уциев, 29

Судья:

Игорь Федотов (Россия)

Место и дата

13 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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