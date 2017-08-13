Александр Кокорин: С таким усилением «Зенит» должен доминировать

Форвард «Зенита» Александр Кокорин поделился впечатлениями от победы над «Ахматом» (4:0).

- Очень счастливы, очередная хорошая игра, много забитых голов, полный стадион. Мы счастливы. Про бомбардирскую гонку рано говорить: хорошо, что у меня получается забивать, а команде выигрывать.

- Крестики ставите?

- Нет, я счастлив, что забиваю, приношу команде пользу.

- Было ли принципиально обыграть грозненцев после обидного поражения в концовке сезона на этом поле?

- Принципиально после того, как поменяли поле, да. Но при такой поддержке каждый матч приниципально со всеми играть хорошо, стараться много забивать. Не зря такие усиления, не чтобы мы играли на удержание. Нужно забивать много, радовать болельщиков и доминировать

- Все ли получилось в этом матче?

- Первые минут 15 были тревожные ошибки, после которых могло что-то получиться у «Ахмата»

- «Ахмат» такой слабый?

- «Зенит» хороший.

- «Ахмат» - самая грубая команда?

- Пока да.

- Есть желание по-новому отпраздновать мяч?

- Пока нет. Не думаю об этом, - передает слова Кокорина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Исторический гол и гениальная серия Кокорина: «Зенит» намекнул на чемпионство

Напомним, «Зенит» обыграл «Ахмат» со счетом 4:0, голы забили Леандро Паредес, Александр Кокорин, Далер Кузяев и Юрий Жирков.