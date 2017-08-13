Лысенко завоевал серебро в прыжках в высоту на чемпионате мира, победил катарец Баршим

В Лондоне (Великобритания) состоялся чемпионат мира по легкой атлетике. В прыжках в высоту у мужчин победу одержал катарец Мутаз Эсса Баршим, а россиянин Данил Лысенко стал вторым.

Результат победителя – 2,35 метра. Лысенко уступил ему три сантиметра. Бронзу с результатом 2,29 завоевал египтянин Мажд Эдин Газаль.

Напомним, что Лысенко, как и остальные россияне на нынешнем чемпионате мира, выступает статусе нейтрального спортсмена.

Легкая атлетика. Чемпионат мира

Лондон (Великобритания)

Прыжки в высоту

Мужчины

Финал

1. Мутаз Эсса Баршим (Катар) 2,35 м

2. Данил Лысенко (Россия) 2,32

3. Мажд Эдин Газаль (Египет) 2,29