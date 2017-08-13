Лысенко завоевал серебро в прыжках в высоту на чемпионате мира, победил катарец Баршим
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В Лондоне (Великобритания) состоялся чемпионат мира по
легкой атлетике. В прыжках в высоту у мужчин победу одержал катарец Мутаз Эсса
Баршим, а россиянин Данил Лысенко стал вторым.
Результат победителя – 2,35 метра. Лысенко уступил ему три
сантиметра. Бронзу с результатом 2,29 завоевал египтянин Мажд Эдин Газаль.
Напомним, что Лысенко, как и остальные россияне на нынешнем
чемпионате мира, выступает статусе
нейтрального спортсмена.
Легкая атлетика. Чемпионат мира
Лондон (Великобритания)
Прыжки в высоту
Мужчины
Финал
1. Мутаз Эсса Баршим (Катар) 2,35 м
2. Данил Лысенко (Россия) 2,32
3. Мажд Эдин Газаль (Египет) 2,29
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