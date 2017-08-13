Хорватка Перкович завоевала золото в метании диска на чемпионате мира
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В Лондоне (Великобритания) состоялся чемпионат мира по
легкой атлетике. В метании диска у женщин победу одержала Сандра Перкович из Хорватии.
Результат победительницы –
70,31 метра. Второй стала австралийка Дани Стивенс (69,64). На третьем
месте француженка Мелина Робер-Мишон (66,21).
Легкая атлетика. Чемпионат мира
Лондон (Великобритания)
Метание диска
Женщины
Финал
1. Сандра Перкович (Хорватия) – 70,31
2. Дани Стивенс (Австралия) – 69,64.
3. Мелина Робер-Мишон
(Франция) – 66,21
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