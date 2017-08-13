Кениец Манангой завоевал золото чемпионата мира в беге на 1500 метров

В Лондоне (Великобритания) состоялся чемпионат мира по легкой атлетике. В беге на 1500 метров у мужчин победу одержал кениец Элиях Мотоней Манангой.

Результат победителя – три минуты и 33,61 секунды. Вторым стал его соотечественник Тимоти Черуйот (3.33,99). Бронза у норвежца Филипа Ингебритсена (3.34,53).

Легкая атлетика. Чемпионат мира

Лондон (Великобритания)

Бег на 1500 метров

Мужчины

Финал

1. Элиях Мотоней Манангой (Кения) – 3.33,61

2. Тимоти Черуйот (Кения) – 3.33,99

3. Филип Ингебритсен (Норвегия) – 3.34,53