Кениец Манангой завоевал золото чемпионата мира в беге на 1500 метров
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В Лондоне (Великобритания) состоялся чемпионат мира по
легкой атлетике. В беге на 1500 метров у мужчин победу одержал кениец Элиях Мотоней Манангой.
Результат победителя – три минуты
и 33,61 секунды. Вторым стал его соотечественник Тимоти Черуйот (3.33,99).
Бронза у норвежца Филипа Ингебритсена (3.34,53).
Легкая атлетика. Чемпионат мира
Лондон (Великобритания)
Бег на 1500 метров
Мужчины
Финал
1. Элиях Мотоней Манангой (Кения) – 3.33,61
2. Тимоти Черуйот (Кения) – 3.33,99
3. Филип
Ингебритсен (Норвегия) – 3.34,53
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