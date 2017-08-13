Американки завоевали золото в женской эстафете 4х400 метров на ЧМ по легкой атлетике
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В Лондоне (Великобритания) состоялся чемпионат мира по
легкой атлетике. В эстафете 4х400 метров у
женщин победу одержала сборная США.
Результат победительниц - три минуты и 19,02 секунды. Второй стала
сборная Великобритании (3.25,00). На третьем месте сборная Польши (3.25,41).
Отметим, что сборная Ямайки,
как и в эстафете 4х100 метров у мужчин, не финишировала из-за травмы одной из
спортсменок.
Легкая атлетика. Чемпионат мира
Лондон (Великобритания)
Эстафета 4х400 метров
Женщины
Финал
1. США - 3.19,02
2. Великобритания – 3.25,00
3. Польша – 3.25,41
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