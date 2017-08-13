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Американки завоевали золото в женской эстафете 4х400 метров на ЧМ по легкой атлетике

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Лондоне (Великобритания) состоялся чемпионат мира по легкой атлетике. В эстафете 4х400 метров у женщин победу одержала сборная США.

Результат победительниц  - три минуты и 19,02 секунды. Второй стала сборная Великобритании (3.25,00). На третьем месте сборная Польши (3.25,41).

Отметим, что сборная Ямайки, как и в эстафете 4х100 метров у мужчин, не финишировала из-за травмы одной из спортсменок.

Легкая атлетика. Чемпионат мира

Лондон (Великобритания)

Эстафета 4х400 метров

Женщины

Финал

1. США - 3.19,02

2. Великобритания – 3.25,00

3. Польша – 3.25,41

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