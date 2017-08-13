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Андрей Лунев: Допустил много ошибок, недоволен собой

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Вратарь «Зенита» Андрей Лунев оценил свою игру в матче шестого тура РФПЛ против «Ахмата» (4:0).

– Хорошая игра со стороны команды, а с моей – некачественная. Хорошо, что выиграли, что результат есть.

– Почему некачественная? На ноль же сыграли.
– Не всегда ноль – признак хорошей игры вратаря. Сегодня много ошибок допустил, собой недоволен, – передает слова Лунева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, победу «Зениту» принесли голы Леандро Паредеса, Александра Кокорина, Далера Кузяева и Юрия Жиркова. С 29-й минуты «Ахмат» играл вдесятером после удаления Ризвана Уциева.

Набрав 16 очков, подопечные Роберто Манчини единолично возглавили турнирную таблицу РФПЛ. 

Матч

Зенит - Ахмат - 4:0 (1:0)

Голы

Паредес 28 (1:0). Кокорин 50 (2:0). Кузяев 69 (3:0). Жирков 85 (4:0).

Состав

Зенит: Лунев, Кришито, Иванович, Маммана, Терентьев (Анюков, 57), Ерохин, Кузяев (Жирков, 74), Паредес, Шатов (Краневиттер, 66), Кокорин, Дриусси

Ахмат: Гудиев, Родолфо, Сампайо, Уциев, Анхель, Лима, Иванов (Кадыров Х., 70), Раванелли (Роши, 46), Швец, Ахъядов, Жаба (Митришев, 77)

Предупреждения:

Кришито, 27 - Ахъядов, 21; Анхель, 25; Уциев, 27; Иванов, 50; Роши, 75

Удаления:

нет - Уциев, 29

Судья:

Игорь Федотов (Россия)

Место и дата

13 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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