Андрей Лунев: Допустил много ошибок, недоволен собой
Вратарь «Зенита» Андрей Лунев оценил свою игру в матче шестого тура РФПЛ против «Ахмата» (4:0).
– Хорошая игра со стороны команды, а с моей – некачественная. Хорошо, что выиграли, что результат есть.
– Почему некачественная? На ноль же сыграли.
– Не всегда ноль – признак хорошей игры вратаря. Сегодня много ошибок допустил, собой недоволен, – передает слова Лунева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, победу «Зениту» принесли голы Леандро Паредеса, Александра Кокорина, Далера Кузяева и Юрия Жиркова. С 29-й минуты «Ахмат» играл вдесятером после удаления Ризвана Уциева.
Набрав 16 очков, подопечные Роберто Манчини единолично возглавили турнирную таблицу РФПЛ.
Матч
Голы
Паредес 28 (1:0). Кокорин 50 (2:0). Кузяев 69 (3:0). Жирков 85 (4:0).
Состав
Зенит: Лунев, Кришито, Иванович, Маммана, Терентьев (Анюков, 57), Ерохин, Кузяев (Жирков, 74), Паредес, Шатов (Краневиттер, 66), Кокорин, Дриусси
Ахмат: Гудиев, Родолфо, Сампайо, Уциев, Анхель, Лима, Иванов (Кадыров Х., 70), Раванелли (Роши, 46), Швец, Ахъядов, Жаба (Митришев, 77)
Предупреждения:
Кришито, 27 - Ахъядов, 21; Анхель, 25; Уциев, 27; Иванов, 50; Роши, 75
Удаления:
нет - Уциев, 29
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
13 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция