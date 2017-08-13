Андрей Лунев: Допустил много ошибок, недоволен собой

Вратарь «Зенита» Андрей Лунев оценил свою игру в матче шестого тура РФПЛ против «Ахмата» (4:0).

– Хорошая игра со стороны команды, а с моей – некачественная. Хорошо, что выиграли, что результат есть.

– Почему некачественная? На ноль же сыграли.

– Не всегда ноль – признак хорошей игры вратаря. Сегодня много ошибок допустил, собой недоволен, – передает слова Лунева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, победу «Зениту» принесли голы Леандро Паредеса, Александра Кокорина, Далера Кузяева и Юрия Жиркова. С 29-й минуты «Ахмат» играл вдесятером после удаления Ризвана Уциева.

Набрав 16 очков, подопечные Роберто Манчини единолично возглавили турнирную таблицу РФПЛ.