Игроки «Ахмата» не прошли через смешанную зону после матча, клуб нарушил регламент РФПЛ

Футболисты грозненского «Ахмата» после поражения от «Зенита» проигнорировали микст-зону для общения с журналистами.

В смешанной зоне появились лишь три запасных игрока Евгений Городов, Андрей Семенов и Заурбек Плиев, а также Олег Иванов и Виталий Гудиев, вышедшие в основном составе.

Все остальные грозненцы не появились в смешанной зоне. Согласно пункту 7.13 регламента РФПЛ, «клубы обязаны предоставить не менее одного футболиста для интервью в Смешанной зоне».

Напомним, «Зенит» выиграл у «Ахмата» в 6-м туре чемпионата России со счетом 4:0.



