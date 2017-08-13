Игроки «Ахмата» не прошли через смешанную зону после матча, клуб нарушил регламент РФПЛ
Футболисты грозненского «Ахмата» после поражения от «Зенита» проигнорировали микст-зону для общения с журналистами.
В смешанной зоне появились лишь три запасных игрока Евгений Городов, Андрей Семенов и Заурбек Плиев, а также Олег Иванов и Виталий Гудиев, вышедшие в основном составе.
Все остальные грозненцы не появились в смешанной зоне. Согласно пункту 7.13 регламента РФПЛ, «клубы обязаны предоставить не менее одного футболиста для интервью в Смешанной зоне».
Напомним, «Зенит» выиграл у «Ахмата» в 6-м туре чемпионата России со счетом 4:0.
Матч
Голы
Паредес 28 (1:0). Кокорин 50 (2:0). Кузяев 69 (3:0). Жирков 85 (4:0).
Состав
Зенит: Лунев, Кришито, Иванович, Маммана, Терентьев (Анюков, 57), Ерохин, Кузяев (Жирков, 74), Паредес, Шатов (Краневиттер, 66), Кокорин, Дриусси
Ахмат: Гудиев, Родолфо, Сампайо, Уциев, Анхель, Лима, Иванов (Кадыров Х., 70), Раванелли (Роши, 46), Швец, Ахъядов, Жаба (Митришев, 77)
Предупреждения:
Кришито, 27 - Ахъядов, 21; Анхель, 25; Уциев, 27; Иванов, 50; Роши, 75
Удаления:
нет - Уциев, 29
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
13 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция