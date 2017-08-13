Сборная Тринидада и Тобаго выиграла мужскую эстафету 4х400 метров на ЧМ по легкой атлетике
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В Лондоне (Великобритания) состоялся чемпионат мира по
легкой атлетике. В эстафете 4х400 метров у
мужчин победу одержала сборная Тринидада и Тобаго.
Результат победителей -2.58,12. Второй стала сборная США (2.58,61). Бронзу завоевала сборная Великобритании
(2.59,00). Отметим, что этот забег завершил программу чемпионата мира.
Легкая атлетика. Чемпионат мира
Лондон (Великобритания)
Эстафета 4х400 метров
Мужчины
Финал
1. Тринидад и Тобаго – 2.58,12
2. США – 2.58,61
3. Великобритания – 2.59,00
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