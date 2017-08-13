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«Лацио» обыграл «Ювентус» в матче за Суперкубок Италии, Иммобиле и Дибала сделали дубль

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч за Суперкубок Италии между «Ювентусом» и «Лацио» завершился победой римского клуба. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Лацио».

В составе победителей дубль сделал Чиро Иммобиле, один из мячей он забил с пенальти. На последних минутах решающий мяч забил Алессандро Мурджа. У «Юве» отличился Пауло Дибала, который также сделал дубль, забив один раз с пенальти.

 Напомним, что в прошлом сезоне «Ювентус» выиграл как чемпионат, так и Кубок Италии. «Лацио» был финалистом Кубка Италии, уступив в финале «Ювентусу» со счетом 0:2.

Суперкубок Италии

Матч

Ювентус - Лацио - 2:3 (0:1)

Голы

Иммобиле 32 (0:1 - пен.). Иммобиле 54 (0:2). Дибала 85 (1:2). Дибала 90 (2:2 - пен.). Мугрия 90 (2:3).

Место и дата

13 августа 21:45, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция


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