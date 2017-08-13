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«ПСЖ» обыграл «Генгам», Неймар забил первый мяч за парижан

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч второго тура чемпионата Франции между «Генгамом» и «ПСЖ» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «ПСЖ».

Впервые за свою новую команду сыграл новичок парижан бразильский форвард Неймар, который забил третий мяч. В составе победителей также гол в активе Эдинсона Кавани. Еще один мяч в свои ворота забил Жордан Экоко.

«ПСЖ» набрал шесть очков и на данный момент идет вторым. У «Генгама» три очка и 12-е место. В следующем туре «ПСЖ» сыграет с «Тулузой», а «Генгам» - с «Ниццей».

Чемпионат Франции. Лига 1

2-й тур

Матч

Генгам - ПСЖ - 0:3 (0:0)

Голы

Икоко 52 (0:1 - автогол). Кавани 62 (0:2). Неймар 82 (0:3).

Состав

Генгам: Юнссон, Сорбон, Ребошу, Икоко, Кербра, Камара (Фири, 71), Дидо (Тюрам, 79), Коко (Блас, 80), Салибур, Део, Бриан

ПСЖ: Ареола, Курзава, Тиаго Силва, Маркиньос, Алвес, Мотта, Рабьо (Матюиди, 87), Верратти (Пасторе, 80), Ди Мария, Неймар, Кавани

Предупреждения:

Икоко, 11; Део, 77 - Мотта, 32; Верратти, 67

Судья:

Энтони Готье (Франция)

Место и дата

13 августа 22:00, Стад де Роудору, Онлайн-трансляция

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