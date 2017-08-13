«ПСЖ» обыграл «Генгам», Неймар забил первый мяч за парижан
Матч второго тура чемпионата
Франции между «Генгамом» и «ПСЖ» завершился победой гостей. Итоговый счет матча
– 3:0 в пользу «ПСЖ».
Впервые за свою новую команду
сыграл новичок парижан бразильский форвард Неймар, который забил третий мяч. В
составе победителей также гол в активе Эдинсона Кавани. Еще один мяч в свои
ворота забил Жордан Экоко.
«ПСЖ» набрал шесть очков и на
данный момент идет вторым. У «Генгама» три очка и 12-е место. В следующем туре «ПСЖ»
сыграет с «Тулузой», а «Генгам» - с «Ниццей».
Чемпионат Франции. Лига 1
2-й тур
Матч
Голы
Икоко 52 (0:1 - автогол). Кавани 62 (0:2). Неймар 82 (0:3).
Состав
Генгам: Юнссон, Сорбон, Ребошу, Икоко, Кербра, Камара (Фири, 71), Дидо (Тюрам, 79), Коко (Блас, 80), Салибур, Део, Бриан
ПСЖ: Ареола, Курзава, Тиаго Силва, Маркиньос, Алвес, Мотта, Рабьо (Матюиди, 87), Верратти (Пасторе, 80), Ди Мария, Неймар, Кавани
Предупреждения:
Икоко, 11; Део, 77 - Мотта, 32; Верратти, 67
Судья:
Энтони Готье (Франция)
Место и дата
13 августа 22:00, Стад де Роудору, Онлайн-трансляция