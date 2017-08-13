«ПСЖ» обыграл «Генгам», Неймар забил первый мяч за парижан

Матч второго тура чемпионата Франции между «Генгамом» и «ПСЖ» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «ПСЖ».

Впервые за свою новую команду сыграл новичок парижан бразильский форвард Неймар, который забил третий мяч. В составе победителей также гол в активе Эдинсона Кавани. Еще один мяч в свои ворота забил Жордан Экоко.

«ПСЖ» набрал шесть очков и на данный момент идет вторым. У «Генгама» три очка и 12-е место. В следующем туре «ПСЖ» сыграет с «Тулузой», а «Генгам» - с «Ниццей».

Чемпионат Франции. Лига 1

2-й тур