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«Сельта» разгромила «Рому» в товарищеском матче

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В рамках товарищеского матча испанская «Сельта» разгромила итальянскую «Рому» со счетом 4:1.

В составе победителей по два мяча забили Яго Аспас и Пионе Систо, а у римлян единожды отличился Кевин Стротман.

В следующем матче «Сельта» 19 августа сыграет с «Реал Сосьедадом» в рамках первого тура чемпионата Испании, а «Рома» на следующий день встретится в первом туре серии А с «Аталантой».

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