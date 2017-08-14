«Сельта» разгромила «Рому» в товарищеском матче
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В
рамках товарищеского матча испанская «Сельта» разгромила итальянскую «Рому» со
счетом 4:1.
В составе победителей по два мяча забили Яго Аспас и Пионе
Систо, а у римлян единожды отличился Кевин Стротман.
В следующем матче «Сельта» 19 августа сыграет с «Реал Сосьедадом» в рамках первого тура чемпионата Испании, а «Рома» на следующий день встретится в первом туре серии А с «Аталантой».
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