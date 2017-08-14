«Сельта» разгромила «Рому» в товарищеском матче

В рамках товарищеского матча испанская «Сельта» разгромила итальянскую «Рому» со счетом 4:1.

В составе победителей по два мяча забили Яго Аспас и Пионе Систо, а у римлян единожды отличился Кевин Стротман.

В следующем матче «Сельта» 19 августа сыграет с «Реал Сосьедадом» в рамках первого тура чемпионата Испании, а «Рома» на следующий день встретится в первом туре серии А с «Аталантой».