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«Порту» обыграл «Тонделу» во втором туре чемпионата Португалии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч второго тура чемпионата Португалии между «Тонделой» и «Порту» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Порту».

Единственный мяч в составе победителей забил Венсан Абубакар. «Порту» с шестью очками лидирует в чемпионате Португалии. У «Тонделы» одно очко и 13-е место.

В следующем туре «Тондела» сыграет с «Эшторилом», а «Порту» - с «Морейренсе».

Чемпионат Португалии

2-й тур

«Тондела» - «Порту» - 0:1

Гол: Абубакар, 37

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