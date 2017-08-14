«Порту» обыграл «Тонделу» во втором туре чемпионата Португалии

Матч второго тура чемпионата Португалии между «Тонделой» и «Порту» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Порту».

Единственный мяч в составе победителей забил Венсан Абубакар. «Порту» с шестью очками лидирует в чемпионате Португалии. У «Тонделы» одно очко и 13-е место.

В следующем туре «Тондела» сыграет с «Эшторилом», а «Порту» - с «Морейренсе».

Чемпионат Португалии

2-й тур

«Тондела» - «Порту» - 0:1

Гол: Абубакар, 37