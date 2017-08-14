«Порту» обыграл «Тонделу» во втором туре чемпионата Португалии
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч второго тура чемпионата
Португалии между «Тонделой» и «Порту» завершился победой гостей. Итоговый счет
матча – 1:0 в пользу «Порту».
Единственный мяч в составе
победителей забил Венсан Абубакар. «Порту» с шестью очками лидирует в
чемпионате Португалии. У «Тонделы» одно очко и 13-е место.
В следующем туре «Тондела»
сыграет с «Эшторилом», а «Порту» - с «Морейренсе».
Чемпионат Португалии
2-й тур
«Тондела» - «Порту» - 0:1
Гол: Абубакар, 37
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