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Дмитрий Аленичев: Порадовало, что во второй раз сыграли на ноль

Источник:  ФК «Енисей»Комментарии

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев поделился впечатлениями от победы над «Авангардом» (4:0) в матче восьмого тура первенства ФНЛ.

«Очень хорошо начали игру, забили два быстрых гола, воспользовавшись ошибками «Авангарда», затем еще сумели забить дважды. По сути игра была сделана еще в первом тайме.

Считаю, сегодняшняя победа была добыта за счет мастерства, более высокого класса. Порадовало, что во второй раз сыграли на ноль.

Понимаю, что обидное для Курска поражение, хочу пожелать вылезти из зоны вылета, в которой находится «Авангард», – приводит слова Аленичева официальный сайт «Енисея».

Напомним, после этой победы команда из Красноярская с 18-ю очками поднялась на вторую строчку в турнирной таблице ФНЛ.

Матч

Авангард - Енисей - 0:4 (0:4)

Голы

Камеш 9 (0:1). Козлов 12 (0:2). Козлов 40 (0:3). Кутьин 44 (0:4).

Место и дата

13 августа 17:00, Трудовые резервы, Онлайн-трансляция

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