Болт попрощался с болельщиками после завершения чемпионата мира (фото)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
После завершения чемпионата
мира по легкой атлетике в Лондоне (Великобритания) состоялась специальная
церемония, посвященная знаменитому ямайскому спринтеру Усэйну Болту.
Напомним, что Болт завершил
карьеру после нынешнего чемпионата мира. На турнире он завоевал бронзу в беге
на 100 метров, а в эстафете 4х100 метров
не сумел завершить забег из-за травмы.
Болт поблагодарил болельщиков
за поддержку, после чего прошел круг почета по олимпийскому стадиону в Лондоне,
где он завоевал ранее три золотые медали. 30-летний ямаец – восьмикратный олимпийский
чемпион, 11-кратный чемпион мира.
#Bolt— ʎɐɥs u ɐʎıظ ɐqɐq (@KeyurJobanputra) 13 августа 2017 г.
Farewell to a legend! @usainbolt pic.twitter.com/dtMEGlHxgc
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