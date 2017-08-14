Болт попрощался с болельщиками после завершения чемпионата мира (фото)

После завершения чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне (Великобритания) состоялась специальная церемония, посвященная знаменитому ямайскому спринтеру Усэйну Болту.

Напомним, что Болт завершил карьеру после нынешнего чемпионата мира. На турнире он завоевал бронзу в беге на 100 метров, а в эстафете 4х100 метров не сумел завершить забег из-за травмы.

Болт поблагодарил болельщиков за поддержку, после чего прошел круг почета по олимпийскому стадиону в Лондоне, где он завоевал ранее три золотые медали. 30-летний ямаец – восьмикратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира.