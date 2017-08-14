Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Луч-Энергия- : -Сибирь
Футбол  Арсенал Тула- : -Урал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Болт попрощался с болельщиками после завершения чемпионата мира (фото)

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

После завершения чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне (Великобритания) состоялась специальная церемония, посвященная знаменитому ямайскому спринтеру Усэйну Болту.

Напомним, что Болт завершил карьеру после нынешнего чемпионата мира. На турнире он завоевал бронзу в беге на 100 метров, а в эстафете 4х100 метров  не сумел завершить забег из-за травмы.

Болт поблагодарил болельщиков за поддержку, после чего прошел круг почета по олимпийскому стадиону в Лондоне, где он завоевал ранее три золотые медали. 30-летний ямаец – восьмикратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира.

 


 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Усэйн Болт, Человек БегущийУсэйн Болт, Человек БегущийКарьера одного из величайших атлетов в истории спорта завершилась неожиданно и драматично.Болт не смог финишировать из-за судороги в левой ногеСтало известно, почему знаменитый ямайский спринтер Усэйн Болт не сумел финишировать в эстафете 4х100 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне (Великобритания).Великобритания завоевала золото чемпионата мира в мужской эстафете 4x100 метров, Болт не финишировал из-за травмыВ Лондоне (Великобритания) продолжается чемпионат мира по легкой атлетике. В эстафете 4x100 метров у мужчин победу одержала сборная Великобритании.Валентин Балахничев: Думаю, что для Болта все равно, кто его победилБывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев прокомментировал последний индивидуальный забег в карьере Усэйна Болта.Валентин Балахничев: Болт своими успехами фактически содержал легкую атлетикуБывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев прокомментировал последний индивидуальный забег в карьере Усэйна Болта.
Футбол
«ПСЖ» обыграл «Генгам», Неймар забил первый мяч за парижан
Футбол
«Лацио» обыграл «Ювентус» в матче за Суперкубок Италии, Иммобиле и Дибала сделали дубль
Легкая атлетика
Сборная Тринидада и Тобаго выиграла мужскую эстафету 4х400 метров на ЧМ по легкой атлетике
Легкая атлетика
Американки завоевали золото в женской эстафете 4х400 метров на ЧМ по легкой атлетике
все новости
Усэйн Болт
Усэйн Болтвсе новости