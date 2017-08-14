Дмитрий Гунько: Ни в коем случае не назвал бы сегодняшнюю игру легкой

Главный тренер команды «Спартак-2» Дмитрий Гунько поделился впечатлениями от победы над «Факелом» (3:0) в матче восьмого тура первенства ФНЛ.

– Сегодня мы провели довольно качественный матч, – приводит слова Гунько официальный сайт «Спартака». – То, что планировалось, удалось реализовать на поле. Отмечу, что молодые ребята, которые сейчас составляют костяк команды, прогрессируют. Становится меньше невынужденных ошибок.

Хочу поблагодарить ребят за самоотдачу и за выполнение игровых задач. Но нам есть куда двигаться: сегодня, например, снова не использовали много моментов. Важно не опускаться ниже того уровня, на который мы сейчас стараемся выйти.

– «Факел» не сумел ничего противопоставить вашей команде. Для «Спартака-2» это была самая легкая выездная встреча сезона

– Мне так не показалось. И я ни в коем случае не назвал бы сегодняшнюю игру легкой. Другое дело, что мы изучили все сильные и слабые стороны соперника. «Факел» заметно обновился; команде нужно время, чтобы сыграться.

– Если не брать в расчет реализацию голевых моментов, то можно ли назвать игру спаратковцев сегодня близкой к идеальной?

– Нет, что вы. Я далек от этой мысли. В первом тайме вообще был отрезок, когда мы «просели». У нас еще много проблем, которые мы решаем на теоретических занятиях.