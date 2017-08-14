Дмитрий Гунько: Ни в коем случае не назвал бы сегодняшнюю игру легкой
Главный тренер команды
«Спартак-2» Дмитрий Гунько поделился впечатлениями от победы над «Факелом»
(3:0) в матче восьмого тура первенства ФНЛ.
– Сегодня мы провели довольно качественный матч, – приводит
слова Гунько официальный сайт «Спартака». – То, что планировалось, удалось реализовать на
поле. Отмечу, что молодые ребята, которые сейчас составляют костяк команды,
прогрессируют. Становится меньше невынужденных ошибок.
Хочу поблагодарить ребят за самоотдачу и за выполнение
игровых задач. Но нам есть куда двигаться: сегодня, например, снова не
использовали много моментов. Важно не опускаться ниже того уровня, на который
мы сейчас стараемся выйти.
– «Факел» не сумел
ничего противопоставить вашей команде. Для «Спартака-2» это была самая легкая
выездная встреча сезона
– Мне так не показалось. И я ни в коем случае не назвал бы сегодняшнюю игру легкой. Другое дело, что мы изучили все сильные и слабые стороны соперника. «Факел» заметно обновился; команде нужно время, чтобы сыграться.
– Если
не брать в расчет реализацию голевых моментов, то можно ли назвать игру
спаратковцев сегодня близкой к идеальной?
– Нет, что вы. Я далек от этой мысли. В первом тайме вообще был отрезок, когда мы «просели». У нас еще много проблем, которые мы решаем на теоретических занятиях.
Матч
Голы
Бакаев 29 (0:1). Давыдов 55 (0:2). Сакала 85 (0:3).
Состав
Факел: Фёдоров (Трунин, 38), Осипенко, Шумейко, Семёнов, Шарифи, Лукьяновс, Шабанов (Садов, 60), Хайманов, Каюмов, Верулидзе (Чхапелия, 55), Мичуренков (Ушаков, 71)
Спартак-2: Максименко, Мамин, Щербаков, Сокол, Рассказов, Бакаев, Самсонов, Пантелеев, Ломовицкий (Руденко, 69), Давыдов (Леонтьев, 85), Сакала (Самбу, 87)
Предупреждения:
нет - Пантелеев, 42; Щербаков, 45; Ломовицкий, 66
Судья:
Иван Сиденков (Россия)
Место и дата
13 августа 18:00, Центральный, Онлайн-трансляция