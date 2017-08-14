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Дмитрий Гунько: Ни в коем случае не назвал бы сегодняшнюю игру легкой

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Главный тренер команды «Спартак-2» Дмитрий Гунько поделился впечатлениями от победы над «Факелом» (3:0) в матче восьмого тура первенства ФНЛ.

– Сегодня мы провели довольно качественный матч, – приводит слова Гунько официальный сайт «Спартака». – То, что планировалось, удалось реализовать на поле. Отмечу, что молодые ребята, которые сейчас составляют костяк команды, прогрессируют. Становится меньше невынужденных ошибок.

Хочу поблагодарить ребят за самоотдачу и за выполнение игровых задач. Но нам есть куда двигаться: сегодня, например, снова не использовали много моментов. Важно не опускаться ниже того уровня, на который мы сейчас стараемся выйти.

– «Факел» не сумел ничего противопоставить вашей команде. Для «Спартака-2» это была самая легкая выездная встреча сезона
– Мне так не показалось. И я ни в коем случае не назвал бы сегодняшнюю игру легкой. Другое дело, что мы изучили все сильные и слабые стороны соперника. «Факел» заметно обновился; команде нужно время, чтобы сыграться.

– Если не брать в расчет реализацию голевых моментов, то можно ли назвать игру спаратковцев сегодня близкой к идеальной?
– Нет, что вы. Я далек от этой мысли. В первом тайме вообще был отрезок, когда мы «просели». У нас еще много проблем, которые мы решаем на теоретических занятиях.

Матч

Факел - Спартак-2 - 0:3 (0:1)

Голы

Бакаев 29 (0:1). Давыдов 55 (0:2). Сакала 85 (0:3).

Состав

Факел: Фёдоров (Трунин, 38), Осипенко, Шумейко, Семёнов, Шарифи, Лукьяновс, Шабанов (Садов, 60), Хайманов, Каюмов, Верулидзе (Чхапелия, 55), Мичуренков (Ушаков, 71)

Спартак-2: Максименко, Мамин, Щербаков, Сокол, Рассказов, Бакаев, Самсонов, Пантелеев, Ломовицкий (Руденко, 69), Давыдов (Леонтьев, 85), Сакала (Самбу, 87)

Предупреждения:

нет - Пантелеев, 42; Щербаков, 45; Ломовицкий, 66

Судья:

Иван Сиденков (Россия)

Место и дата

13 августа 18:00, Центральный, Онлайн-трансляция

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