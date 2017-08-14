Зверев обыграл Федерера в финале турнира в Монреале

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Федерер обыграл Хаасе и вышел в финале турнира Монреале Матч турнира АТР серии «Мастерс» в Монреале (Канада) между швейцарцем Роджером Федерером и голландцем Робином Хаасе завершился победой швейцарского теннисиста. Итоговый счет матча - 6:3, 7:6 (5) в пользу Федерера.

Федерер вышел в 3-й круг «Мастерса» в Монреале Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Монреале, обыграв Петера Полански из Канады.

Зверев выиграл турнир в Вашингтоне Немец Александр Зверев обыграл Кевина Андерсона из ЮАР в финале турнирав Вашингтоне.

Южный не пробился в основную сетку турнира в Монреале Россиянин Михаил Южный не пробился в основную сетку турнира серии «Мастерс» в Монреале, проиграв во втором раунде квалификации французу Пьер-Югу Эрберу.