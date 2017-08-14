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Зверев обыграл Федерера в финале турнира в Монреале

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Финальный матч турнира АТР в Монреале (Канада) между немцем Александром Зверевым и швейцарцем Роджером Федерером завершился победой немецкого теннисиста. Итоговый счет матча – 6:3, 6:4 в пользу Зверева.

Матч продолжался один час и восемь минут. Зверев сделал больше эйсов (6:2) и совершил меньше двойных ошибок (1:2). Также Александр превзошел оппонента по проценту попадания первой подачи (69:51).

Турнир АТР

Монреаль (Канада)

Покрытие: хард

Призовой фонд: 4 662 300 долларов

Финал

Александр Зверев (Германия) – Роджер Федерер (Швейцария) – 6:3, 6:4

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