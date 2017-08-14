Зверев обыграл Федерера в финале турнира в Монреале
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Финальный матч турнира АТР в
Монреале (Канада) между немцем Александром Зверевым и швейцарцем Роджером
Федерером завершился победой немецкого теннисиста. Итоговый счет матча – 6:3,
6:4 в пользу Зверева.
Матч продолжался один час и
восемь минут. Зверев сделал больше эйсов (6:2) и совершил меньше двойных ошибок
(1:2). Также Александр превзошел оппонента по проценту попадания первой подачи (69:51).
Турнир АТР
Монреаль (Канада)
Покрытие: хард
Призовой фонд: 4 662 300
долларов
Финал
Александр Зверев (Германия) –
Роджер Федерер (Швейцария) – 6:3, 6:4
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