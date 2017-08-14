Александр Бубнов: Заметно, что Манчини не дает подопечным спуску

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу «Зенита» над «Ахматом» (4:0) в матче шестого тура чемпионата России.

«Петербуржцы изначально были фаворитами, а после удаления Ризвана Уциева матч и вовсе можно было заканчивать. В меньшинстве отыграться в гостях у «Зенита» практически невозможно, хотя не считаю этот эпизод ключевым.

И в полных составах хозяева имели игровое преимущество и сумели реализовать один момент. К тому же было видно, что команда Манчини серьезно отнеслась к сопернику, внимательно следила за его контратаками, о чем в перерыве говорил Кузяев. Заметно, что итальянец не дает подопечным спуску, строго спрашивает с них за ошибки, и в итоге они реабилитировались за ничью с «Уралом».

Не готов назвать «Зенит» чемпионом, хотя сейчас у него примерно та же ситуация, что была у «Спартака». Но нужно сказать, что к такому исходу сезона все и идет. По составу, игре, настрою петербуржцы достойны считаться главными фаворитами сезона», – приводит слова Бубнова Sportbox.ru.