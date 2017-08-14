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Александр Бубнов: Заметно, что Манчини не дает подопечным спуску

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу «Зенита» над «Ахматом» (4:0) в матче шестого тура чемпионата России.

«Петербуржцы изначально были фаворитами, а после удаления Ризвана Уциева матч и вовсе можно было заканчивать. В меньшинстве отыграться в гостях у «Зенита» практически невозможно, хотя не считаю этот эпизод ключевым.

И в полных составах хозяева имели игровое преимущество и сумели реализовать один момент. К тому же было видно, что команда Манчини серьезно отнеслась к сопернику, внимательно следила за его контратаками, о чем в перерыве говорил Кузяев. Заметно, что итальянец не дает подопечным спуску, строго спрашивает с них за ошибки, и в итоге они реабилитировались за ничью с «Уралом».

Не готов назвать «Зенит» чемпионом, хотя сейчас у него примерно та же ситуация, что была у «Спартака». Но нужно сказать, что к такому исходу сезона все и идет. По составу, игре, настрою петербуржцы достойны считаться главными фаворитами сезона», – приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

Матч

Зенит - Ахмат - 4:0 (1:0)

Голы

Паредес 28 (1:0). Кокорин 50 (2:0). Кузяев 69 (3:0). Жирков 85 (4:0).

Состав

Зенит: Лунев, Кришито, Иванович, Маммана, Терентьев (Анюков, 57), Ерохин, Кузяев (Жирков, 74), Паредес, Шатов (Краневиттер, 66), Кокорин, Дриусси

Ахмат: Гудиев, Родолфо, Сампайо, Уциев, Анхель, Лима, Иванов (Кадыров Х., 70), Раванелли (Роши, 46), Швец, Ахъядов, Жаба (Митришев, 77)

Предупреждения:

Кришито, 27 - Ахъядов, 21; Анхель, 25; Уциев, 27; Иванов, 50; Роши, 75

Удаления:

нет - Уциев, 29

Судья:

Игорь Федотов (Россия)

Место и дата

13 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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