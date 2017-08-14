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«Реал» обыграл «Барселону» в первом матче за Суперкубок Испании, Роналду забил мяч и был удален

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Первый матч за Суперкубок Испании между «Барселоной» и мадридским «Реалом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Реала».

На 50-й минуте собственные ворота поразил Жерар Пике. С пенальти результат сравнял Лионель Месси, после чего Криштиану Роналду забил мяч ударом в верхний угол. Вскоре португалец был удален.  Первую желтую карточку он получил за то, что снял футболку, празднуя гол, а затем еще одну – за симуляцию. Роналду выразил недовольство решением арбитра и толкнул того в спину. В концовке еще один мяч забил Марко Асенсио.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча. Второй матч состоится в Мадриде в ночь со среды на четверг и начнется 16 августа в 23:55 по Москве.

Суперкубок Испании

Первый матч

Матч

Барселона - Реал - 1:3 (0:0)

Голы

Пике 50 (0:1 - автогол). Месси 77 (1:1 - пен.). Роналду 80 (1:2). Асенсио 89 (1:3).

Состав

Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Ракитич (Алькасер, 83), Иньеста (Роберто, 69), Видаль, Бускетс, Деулофеу (Суарес Д., 58), Суарес Л., Месси

Реал: Навас, Марсело, Рамос, Варан, Карвахаль, Кроос, Иско, Каземиро, Ковачич (Асенсио, 68), Бэйл (Васкес, 82), Бензема (Роналду, 57 , 83)

Предупреждения:

Пике, 27; Месси, 39; Бускетс, 56 - Каземиро, 20; Бэйл, 41; Карвахаль, 42; Навас, 77; Роналду, 81

Удаления:

нет - Роналду, 83

Судья:

Рикардо Де Бургос (Испания)

Место и дата

13 августа 23:00, Ноу Камп, Текстовая трансляция


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