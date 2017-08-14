«Реал» обыграл «Барселону» в первом матче за Суперкубок Испании, Роналду забил мяч и был удален
Первый матч за Суперкубок
Испании между «Барселоной» и мадридским «Реалом» завершился победой гостей.
Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Реала».
На 50-й минуте собственные
ворота поразил Жерар Пике. С пенальти результат сравнял Лионель Месси, после
чего Криштиану Роналду забил мяч ударом в верхний угол. Вскоре португалец был
удален. Первую желтую карточку он
получил за то, что снял футболку, празднуя гол, а затем еще одну – за
симуляцию. Роналду выразил недовольство решением арбитра и толкнул того в
спину. В концовке еще один мяч забил Марко Асенсио.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча. Второй матч состоится в
Мадриде в ночь со среды на четверг и начнется 16 августа в 23:55 по Москве.
Суперкубок Испании
Первый матч
Матч
Голы
Пике 50 (0:1 - автогол). Месси 77 (1:1 - пен.). Роналду 80 (1:2). Асенсио 89 (1:3).
Состав
Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Ракитич (Алькасер, 83), Иньеста (Роберто, 69), Видаль, Бускетс, Деулофеу (Суарес Д., 58), Суарес Л., Месси
Реал: Навас, Марсело, Рамос, Варан, Карвахаль, Кроос, Иско, Каземиро, Ковачич (Асенсио, 68), Бэйл (Васкес, 82), Бензема (Роналду, 57 , 83)
Предупреждения:
Пике, 27; Месси, 39; Бускетс, 56 - Каземиро, 20; Бэйл, 41; Карвахаль, 42; Навас, 77; Роналду, 81
Удаления:
нет - Роналду, 83
Судья:
Рикардо Де Бургос (Испания)
Место и дата
13 августа 23:00, Ноу Камп, Текстовая трансляция