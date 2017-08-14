«Реал» обыграл «Барселону» в первом матче за Суперкубок Испании, Роналду забил мяч и был удален

Первый матч за Суперкубок Испании между «Барселоной» и мадридским «Реалом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Реала».

На 50-й минуте собственные ворота поразил Жерар Пике. С пенальти результат сравнял Лионель Месси, после чего Криштиану Роналду забил мяч ударом в верхний угол. Вскоре португалец был удален. Первую желтую карточку он получил за то, что снял футболку, празднуя гол, а затем еще одну – за симуляцию. Роналду выразил недовольство решением арбитра и толкнул того в спину. В концовке еще один мяч забил Марко Асенсио.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча. Второй матч состоится в Мадриде в ночь со среды на четверг и начнется 16 августа в 23:55 по Москве.

Суперкубок Испании

Первый матч