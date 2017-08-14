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Видео дня: Удаление Роналду за симуляцию в матче с «Барселоной»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В первом матче за Суперкубок Испании, в котором «Реал» обыграл «Барселону» (3:1), форвард мадридского клуба Криштиану Роналду был удален с поля за симуляцию.

Эпизод с удалением произошел на 83-й минуте встречи, Роналду в штрафной «Барселоны» оказался на газоне после контакта с Самюэлем Умтити, рефери посчитал, что португалец упал умышленно и показал ему вторую желтую карточку за симуляцию. Первую он получил за то, что снял майку во время празднования гола.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния. Ответный матч состоится 16 августа в Мадриде и начнется в 23:55 по московскому времени.

Матч

Барселона - Реал - 1:3 (0:0)

Голы

Пике 50 (0:1 - автогол). Месси 77 (1:1 - пен.). Роналду 80 (1:2). Асенсио 89 (1:3).

Состав

Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Ракитич (Алькасер, 83), Иньеста (Роберто, 69), Видаль, Бускетс, Деулофеу (Суарес Д., 58), Суарес Л., Месси

Реал: Навас, Марсело, Рамос, Варан, Карвахаль, Кроос, Иско, Каземиро, Ковачич (Асенсио, 68), Бэйл (Васкес, 82), Бензема (Роналду, 57 , 83)

Предупреждения:

Пике, 27; Месси, 39; Бускетс, 56 - Каземиро, 20; Бэйл, 41; Карвахаль, 42; Навас, 77; Роналду, 81

Удаления:

нет - Роналду, 83

Судья:

Рикардо Де Бургос (Испания)

Место и дата

13 августа 23:00, Ноу Камп, Текстовая трансляция


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