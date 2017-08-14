Видео дня: Удаление Роналду за симуляцию в матче с «Барселоной»

В первом матче за Суперкубок Испании, в котором «Реал» обыграл «Барселону» (3:1), форвард мадридского клуба Криштиану Роналду был удален с поля за симуляцию.

Эпизод с удалением произошел на 83-й минуте встречи, Роналду в штрафной «Барселоны» оказался на газоне после контакта с Самюэлем Умтити, рефери посчитал, что португалец упал умышленно и показал ему вторую желтую карточку за симуляцию. Первую он получил за то, что снял майку во время празднования гола.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния. Ответный матч состоится 16 августа в Мадриде и начнется в 23:55 по московскому времени.