Данил Лысенко: Хотел отказаться от прыжков, было очень больно

Российский прыгун в высоту Данил Лысенко поделился впечатлениями после выступления на чемпионате мира по легкой атлетике. Напомним, что он занял второе место.

«Я очень доволен, не могу передать словами, эмоции зашкаливают. Технические ошибки были, чуть запутался в разбеге, подбежал слишком близко. В финале чуть страшнее прыгать, чем в квалификации. Представлял, что Баршим выше намного. Бороться с ним можно.

Сейчас главное – залечить ногу. Спазмировало мышцу, хотел отказываться в начале соревнований. На пробных попытках было очень больно. Прыгал начальную – смотрю: прыгать можно. Решил продолжить», - цитирует Лысенко «Матч ТВ».

Легкая атлетика. Чемпионат мира

Лондон (Великобритания)

Прыжки в высоту

Мужчины

Финал

1. Мутаз Эсса Баршим (Катар) 2,35 м

2. Данил Лысенко (Россия) 2,32

3. Мажд Эдин Газаль (Египет) 2,29