Сборная США выиграла медальный зачет чемпионата мира по легкой атлетике, Россия – девятая

Усэйн Болт: Я больше не вернусь в спорт. Расслаблюсь и буду получать удовольствие

Знаменитый ямайский спринтер Усэйн Болт подтвердил, что завершает карьеру после чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне (Великобритания). Также он отметил, что не собирается возвращаться в спорт.