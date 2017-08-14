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Сборная США выиграла медальный зачет чемпионата мира по легкой атлетике, Россия – девятая

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Завершился чемпионат мира по легкой атлетике в Лондоне (Великобритания). Лучшей в неофициальном медальном зачете стала сборная США.

Американцы завоевали 30 медалей (10 золотых, 11 серебряных, 9 бронзовых). На втором месте сборная Кении – 11 медалей всего, 5 золотых, 2 серебряных, 4 бронзовых. Сборная ЮАР на третье месте – 3 золота, 2 бронзы, одна серебряная медаль.

Напомним, что официально сборная России в чемпионате не участвовала. Российские спортсмены выступали в статусе нейтральных атлетов. Россияне завоевали 6 медалей (одна золотая и пять серебряных). Это девятая позиция в медальном зачете.

Легкая атлетика. Чемпионат мира

Лондон (Великобритания)

Неофициальный медальный зачет

1. США — 10 золотых медалей-11 серебряных - 9 бронзовых (30 всего)
2. Кения — 5-2-4 (11)
3. ЮАР – 3-1-2 (6)
4. Франция – 3-0-2 (5)
5. Китай – 2-3-2 (7)
6. Великобритания — 2-3-1 (6)
7. Эфиопия – 2-3-0 (5)
8. Польша – 2-2-4 (8)
9. Россия (нейтральные атлеты) — 1-5-0 (6)
10. Германия – 1-2-2 (5)

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