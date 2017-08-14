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Мийо Цакташ: Очень рад, что мне удалось забить, и мы не проиграли

Источник:  ФК «Рубин»Комментарии

Полузащитник «Рубина» Мийо Цакташ, забивший мяч в ворота «СКА-Хабаровска» (1:1), поделился впечатлениями от матча шестого тура чемпионата России.

– Тяжелая игра, было много борьбы в центре поля, – приводит слова Цакташа официальный сайт «Рубина». – Жаль, что пропустили гол в концовке. Это уже не первый раз, поэтому нужно подумать, почему это происходит, и работать над этим.

Я очень рад, что мне удалось забить, и мы не проиграли. Перед выходом на замену тренер мне сказал, как действовать. Получилось то, что хотели.

Матч

СКА-Хабаровск - Рубин - 1:1 (0:0)

Голы

Христов 82 (1:0). Цакташ 90 (1:1).

Состав

СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Пуцко, Наваловский, Дедечко, Димидко, Баляйкин, Габулов (Казанков, 65), Федотов (Христов, 76), Маркович, Никифоров (Черевко, 72)

Рубин: Рыжиков, Бауэр, Гранат, Кудряшов, Сорокин (Сонг, 87), Набиуллин, Карадениз, Мвила, Оздоев, Жемалетдинов (Азмун, 68), Рочина (Цакташ, 71)

Предупреждения:

Дедечко, 79; Казанков, 90 - Бауэр, 75

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

13 августа 11:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция

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