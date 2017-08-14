Мийо Цакташ: Очень рад, что мне удалось забить, и мы не проиграли
Полузащитник «Рубина» Мийо Цакташ, забивший мяч в ворота «СКА-Хабаровска»
(1:1), поделился впечатлениями от матча шестого тура чемпионата России.
– Тяжелая игра, было много борьбы в центре поля, – приводит
слова Цакташа официальный сайт «Рубина». – Жаль, что пропустили гол в концовке.
Это уже не первый раз, поэтому нужно подумать, почему это происходит, и
работать над этим.
Я очень рад, что мне удалось забить, и мы не проиграли. Перед выходом на замену тренер мне сказал, как действовать. Получилось то, что хотели.
Матч
СКА-Хабаровск - Рубин - 1:1 (0:0)
Голы
Христов 82 (1:0). Цакташ 90 (1:1).
Состав
СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Пуцко, Наваловский, Дедечко, Димидко, Баляйкин, Габулов (Казанков, 65), Федотов (Христов, 76), Маркович, Никифоров (Черевко, 72)
Рубин: Рыжиков, Бауэр, Гранат, Кудряшов, Сорокин (Сонг, 87), Набиуллин, Карадениз, Мвила, Оздоев, Жемалетдинов (Азмун, 68), Рочина (Цакташ, 71)
Предупреждения:
Дедечко, 79; Казанков, 90 - Бауэр, 75
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
13 августа 11:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция