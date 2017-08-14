Мийо Цакташ: Очень рад, что мне удалось забить, и мы не проиграли

Полузащитник «Рубина» Мийо Цакташ, забивший мяч в ворота «СКА-Хабаровска» (1:1), поделился впечатлениями от матча шестого тура чемпионата России.

– Тяжелая игра, было много борьбы в центре поля, – приводит слова Цакташа официальный сайт «Рубина». – Жаль, что пропустили гол в концовке. Это уже не первый раз, поэтому нужно подумать, почему это происходит, и работать над этим.

Я очень рад, что мне удалось забить, и мы не проиграли. Перед выходом на замену тренер мне сказал, как действовать. Получилось то, что хотели.